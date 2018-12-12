Южноуральские дети признались в любви Киалимской бабушке

К своему 105-летию добрый дух таганайских лесов (Челябинская область) Киалимская бабушка получила кучу новогодних подарков и признание в любви. На конкурс, объявленный администрацией национального парка «Таганай», южноуральские школьники прислали более 700 подарков

Среди сувениров и презентов сказочному герою отправили авторские валенки, толстые варежки, несколько комплектов ёлочных игрушек, панно для украшения дома, сладкие наборы и портреты виновницы торжества. С днём рождения добрый дух таганайских лесов поздравили юные жители не только Златоуста, но и городов Челябинской, Курганской и Свердловской областей.

«Нам потребовалось два дня, чтобы рассмотреть всё и присудить призовые и лауреатские места, причём сделать это было очень сложно, поскольку отличных работ много, - рассказала Киалимская бабушка и по совместительству сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа. – Я считаю, что 700 с лишним подарков – это своеобразное признание в любви нашему персонажу».

После тщательного просмотра всех конкурсных работа компетентное жюри выбрало 136 лучших работ, в том числе, в номинации «Специальный приз от Киалимской бабушки». Свои подарки победители и призёры получат из рук именинницы на празднике, который состоится в воскресенье, 16 декабря, в 11-00, в Центральной усадьбе национального парка «Таганай». С собой, кроме отличного настроения, необходимо взять сменные варежки или перчатки и надеть одежду по погоде. Бабушка обязательно проведет со своими гостями увлекательную экскурсию.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе парка «Таганай», те ребятишки, которые не успеют получить подарки в усадьбе, смогут их забрать с 17 декабря по 28 декабря в Управлении образования Златоуста.

Справка

Добрый дух таганайских лесов, легендарная Киалимская бабушка уже много лет проводит экскурсии по заповедному Таганаю. Она знает буквально всё про эти места, так как «бродит» по ним уже 105 лет. Слухи о ней передаются из уст в уста, от поколения к поколению. Как только ее не называли в здешних местах - Киалимская бабушка, Киалимская кикимора, Феня Таганайская. Так и стала сказочная землячка настоящей легендой и брендом Таганая.