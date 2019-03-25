Южноуральские газовики готовы к прохождению паводка

Специалисты компаний «Газпром газораспределение Челябинск» и «Челябинскгоргаз» (входят в группу «Газпром межрегионгаз») подготовили газораспределительные сети к работе в период паводка.

В компаниях создан необходимый запас инструментов и материалов, проведены дополнительные инструктажи оперативного персонала, тренировочные занятия.

Специалисты эксплуатационных служб проводят дополнительные обходы трасс газовых сетей, находящихся в зоне возможного подтопления, проверяют состояние газопроводов и сооружений на них, переходов через водные преграды, отключающих устройств, средств защиты от падения электропроводов, выявляют места, где могут произойти прогибы газопроводов, повреждения опор.

На всех территориях в зоне ответственности компаний установлена постоянная связь с паводковыми комиссиями для получения своевременной информации о повышении уровня паводковых вод до опасного для эксплуатации газопроводов.