Южноуральские промышленники и предприниматели обсудят вопросы экологии

Вопросы экологии и диверсификации производства продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса обсудят сегодня, 1 марта, на заседании правления Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП).

Председательствовать на заседании будет президент СПП и председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников.

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», заседание пройдет на площадке горнолыжного курорта ММК «Абзаково». В мероприятии примут участие первые лица исполнительной и законодательной власти Челябинской области, представители Военно-промышленной комиссии России, вице-президент РСПП, члены экономического блока областного правительства, депутаты Государственной думы России и Законодательного собрания Челябинской области, сенаторы Совета Федерации России, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, главы муниципалитетов, представители предпринимательских объединений региона.

Участники обсудят исполнение указа президента РФ о реализации национального проекта «Экология» в части проектов «Чистый воздух» и «Чистая вода». В конце прошлого года правительство страны утвердило «Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Магнитогорске».

Ключевыми элементами Комплексного плана стали включенные в него проекты Магнитогорского металлургического комбината, разработанные в рамках реализации стратегической инициативы ММК «Чистый город». Их реализация позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух более чем на 18 тысяч тонн. Общие инвестиции ММК в реализацию экологических проектов за период с 2018 по 2025 год превысят 38 миллиарда рублей.

Как уточнили в пресс-службе СПП Челябинской области, в заключительной части мероприятия состоится церемония награждения победителей конкурса для СМИ на призы СПП по итогам 2018 года, проводимого совместно с Союзом журналистов Челябинской области.