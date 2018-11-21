Южноуральским туристам, получившим на острове Хайнань «кота в мешке», поможет Общественная палата

Общественная палата Челябинской области заявила, что будет помогать южноуральским туристам, которые, воспользовавшись на свою беду услугами туроператора «Жемчужная река», получили в результате «кота в мешке».

Прилетев на китайский остров Хайнань, жители Челябинской области, как и другие российские туристы, не смогли заселиться в забронированные отели. Вместо оплаченных апартаментов высокого класса гостям острова предложили некомфортабельные номера в отелях, находящихся далеко от цивилизации.

В настоящее время ОПЧО собирает данные о южноуральских туристах, попавших в эту непростую ситуацию, и анализирует нарушения, допущенные туроператором «Жемчужная река».

Как заявляют в Общественной палате региона, именно эта компания несет ответственность за невыполнение условий договора. В связи с этим общественники просят пострадавших сообщать о подобных фактах.

Проанализировав имеющуюся в открытых источниках информацию о данном туроператоре и изучив многочисленные отзывы туристов о его работе, представители Общественной палаты приняли решение поддержать своих земляков, попавших в спорные отношения с этой компанией и ее турагентами.

«С каждым днем количество недовольных деятельностью этого туроператора возрастает. Мы хотим предостеречь других граждан, чтобы они не попали в подобную ситуацию», - заявил первый заместитель председателя ОПЧО Николай Дейнеко.

Обращения необходимо отправлять на электронную почту аппарата ОПЧО: 7371657_op@mail.ru.

Позже по этой теме состоится круглый стол, на котором эксперты постараются разобраться в ситуации, дадут рекомендации, как не стать заложником неприятных обстоятельств.