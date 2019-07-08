За «Городскую среду» в Челябинске будет отвечать бывший силовик
Муниципальное казенное учреждение «Городская среда» Челябинска возглавил бывший силовик Александр Грезев.
Соответствующее распоряжение подписала 8 июля временно исполняющая полномочия главы Наталья Котова.
Ранее за «городскую среду» в городе отвечал Сергей Шумаков, которого называли «крышевателем» ларечников. На прошлой неделе Наталья Котова предложила ему добровольно уйти в отставку.
Как сообщил пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов, Александр Николаевич Грезев закончил РАНХиГС при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».
Имеет большой опыт административно-хозяйственной деятельности. Десять лет работал в правоохранительных органах.