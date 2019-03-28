Задержаны подозреваемые в краже 22 миллионов с почты Усть-Катава

Задержаны двое местных жителей, подозреваемых в краже 22 миллионов рублей из почтового отделения Усть-Катава (Челябинская область). Одному из них уже вынесена мера пресечения.

«27 марта 2019 года подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража», по ходатайству следователя избрана мера пресечения – заключение под стражу. Прокурор данное ходатайство поддержал. Доводы следствия о том, что подозреваемому необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу суд посчитал обоснованными. Нарушений порядка задержания судом не установлено», - сообщили в пресс-службе Усть-Катавского городского суда.

28 марта 2019 года второму подозреваемому по данному делу продлен срок задержания до 72 часов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 11 февраля 2019 года из почтового отделения Усть-Катава неизвестные похитили 22 миллиона рублей. Преступники подобрали ключи и проникли в здание. Сигнализации не сработала и они могли беспрепятственно там орудовать.

В пресс-службе регионального полицейского главка раскрытие преступления комментировать наотрез отказались.

«Мы не подтверждаем и не опровергаем эту информацию. Комментариев не будет», - сообщил официальный представитель пресс-службы УМВД России по Челябинской области.

Напомним, в рамках расследования этого уголовного дела сотрудник почты из Усть-Катава покончил с собой после допроса в полиции. Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области проводит проверку по факту суицида. В полиции Челябинской области отрицают, что на покончившего с собой сотрудника почты оказывалось давление в ходе допроса.