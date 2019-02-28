Завтра в Челябинске троллейбус №5 изменит маршрут движения

В Челябинске завтра, первого марта, в маршруте движения троллейбуса №5 произойдут изменения. Маршрут будет пролегать по улице Тимирязева.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», для удобства пассажиров будет организована остановка транспорта «Театральная площадь» напротив театра драмы имени Наума Орлова по направлению движения в сторону АМЗ. В ближайшее время планируется также оборудование остановки в обратном направлении.

В ноябре 2018 года «пятерка» стала курсировать по новому маршруту - через проспект Ленина. Это была временная мера. Руководство ЧелябГЭТа хотело оценить, насколько изменится пассажиропоток и скорость перемещения по центральной улице города.