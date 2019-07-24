Южный Урал событийный

Жителей Челябинской области приглашают к участию в фотоконкурсе
Общество
Сегодня, 10:57

Центр развития туризма Челябинской области запускает фотоконкурс «Южный Урал событийный», в котором могут принять участие фотографы-любители и профессионалы.

К участию в конкурсе допускаются фотографии, сделанные на событийных мероприятиях, прошедших в Челябинской области в 2019-м году. Это могут быть региональные и муниципальные фестивали, народные праздники, гастрономические конкурсы, ярмарки и другие массовые мероприятия. Заявки принимаются до 25 августа на электронную почту: crtturizm@mail.ru с пометкой «На фотоконкурс».

Конкурс будет проходить по трем номинациям: любительское фото, профессиональное фото; мобильное фото (сделанное на смартфон).

Победителей жюри выберет по следующим критериям: соответствие теме конкурса, художественный уровень произведения, оригинальность идеи и содержание работы, техническое качество изображения.

Победители и призеры в каждой номинации получат от регионального Центра развития туризма сертификаты в магазин товаров для туризма и активного отдыха и другие полезные подарки. Награждение лучших фотографов состоится в рамках фестиваля «Айские притесы» в начале сентября.

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