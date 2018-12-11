Жители Челябинска не стремятся бороться за право на жизнь

Право на жизнь лишь на пятом месте: жители Челябинска рассказали, какие права и свободы, закрепленные в Конституции, для них важнее всего

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в ходе проведения очередного инициативного опроса поинтересовались у жителей Челябинска, какие права и свободы, закреплённые в Конституции России, сегодня кажутся им наиболее важными.

Самым значимым для челябинцев оказалось право на охрану здоровья, эту позицию отметили 38,3% респондентов. Чаще остальных так отвечали сторонники режима «твёрдой руки» и либеральных взглядов.

Право на труд считают важным 37,0% горожан. В большинстве своём, так отвечали молодые респонденты (в возрасте 18-30 лет), по политическим предпочтениям – сторонники аграрных взглядов.

Такой же процент выбора (37,0%) – у права на защиту своих прав, включая судебную защиту. Это конституционное право более важно для челябинцев средних лет (31-50 лет), сторонников социалистических и социал-демократических взглядов.

Право на образование считают наиболее значимым 32,7%. Как правило, выбравшие данную позицию респонденты придерживаются либеральных взглядов.

Право на жизнь – лишь на пятой строчке в этом импровизированном рейтинге прав и свобод человека, его как наиболее важное сегодня выбрали 32,3% респондентов. Чаще так отвечают жители города, придерживающиеся социал-демократических, либо аграрных взглядов, либо говорящие о том, что не имеют никаких политических предпочтений.

Право на социальное обеспечение отметили как важное на сегодняшний день 29,3% челябинцев, чаще – приверженцы коммунистических, аграрных политических взглядов, либо режима «твёрдой руки», а также респонденты в возрасте старше 50 лет.

Свобода мысли и слова важна для 16,3% опрошенных, в основном так отвечает молодежь в возрасте до 30 лет и те, кто разделяет русские национал-патриотические взгляды.

Права на участие в общественной и политической жизни кажутся наиболее важными только 6,3% респондентов.