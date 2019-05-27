Жители Хабаровского края посетили Михеевский ГОК

Ознакомительная экскурсия жителей Хабаровского края на Михеевский горно-обогатительный комбинат (АО «Михеевский ГОК», Варненский район, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») состоялась в рамках реализации проекта освоения Малмыжского золотомедного месторождения в Нанайском районе Хабаровского края. В поездке участвовали жители Нанайского и Амурского районов края, в том числе представители коренных малочисленных народов Севера, представители муниципальных органов власти, а также региональные журналисты.

Как сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью АО «Русская медная компания», в ходе поездки гостей познакомили с особенностями современного горно-обогатительного производства, рассказали о технологиях, которые позволяют минимизировать воздействие предприятия на окружающую среду, а также об опыте социального партнерства РМК, Михеевского ГОКа и администрации Варненского района.

Проект, который Русская медная компания планирует реализовать на Малмыжском месторождении в Хабаровском крае, по основным технологическим параметрам будет аналогичен Михеевскому ГОКу. Оба месторождения – Михеевское и Малмыжское – относятся к категории бедных, содержание меди в перерабатываемой руде здесь не превышает 0,4%. При этом такие месторождения являются рентабельным для разработки в результате применения для добычи и обогащения руды наилучших доступных технологий.

На Михеевском ГОКе делегация Хабаровского края увидела все основные производственные процессы, а также могла оценить социально-бытовые условия для сотрудников. Гости лично убедились в том, что вопросам экологической безопасности производства РМК уделяет первостепенное внимание. На предприятии установлено современное оборудование мировых лидеров, внедрены средства подавления и улавливания пыли для защиты атмосферного воздуха и замкнутый цикл оборота технологической воды для защиты водных объектов, действует программа безопасного обращения с отходами, реализуется комплекс мероприятий по защите почвы, растительного и животного миров. При освоении Малмыжского месторождения компания планирует в полном объеме использовать передовой опыт Михеевского ГОКа.

Хабаровчане побывали не только на производстве, но и в селе Варна – административном центре Варненского района. Они встретились с главой района и узнали его мнение о соседстве с производственным предприятием.

«Мы постарались, чтобы поездка была максимально полезной для наших гостей, помогла ответить на все интересующие вопросы и оценить перспективы, которые перед жителями регионов открывают наши инвестиционные проекты, - рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. - При реализации социальных программ на территориях присутствия мы ориентируемся на запросы местных сообществ, чтобы обеспечить максимальную эффективность партнерства. Мы уже приступили к обсуждению с правительством края, муниципальными органами власти и представителями коренных малочисленных народов совместных мероприятий по решению актуальных задач в сфере развития инфраструктуры, подготовке кадров, и, конечно, реализации программ рационального использования ресурсов и охраны окружающей среды».

Глава Вознесенского сельского поселения (Амурский район Хабаровского края) Лилия Калиниченко отметила, что ей понравилось отношение к делегатам, представителям населения территории, где компания собирается развивать свой бизнес. «Диалог очень важен для нормальных рабочих отношений. Мне очень хотелось посмотреть, как вокруг Михеевского ГОКа живут люди. Хорошо живут. Мы будем только рады такому соседству. Для нашего поселения это шанс. В приоритете – рабочие места. Будет работа – это самое главное – тогда и все остальное будет», - подчеркнула Лилия Калиниченко.

Руководитель аппарата общественной организации Хабаровского края «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера» Ирина Тынвина поблагодарила РМК за приглашение и возможность лично увидеть действующее горнодобывающее производство. «Масштаб предприятия впечатлил. Рассчитываем, что приход компании в Нанайский район положительно скажется на его жизни: улучшится транспортная инфраструктура, как в Варне, будет развиваться социальная сфера. Мы – коренные жители – в свою очередь, готовы оказать инвестору консультативную помощь при разработке проекта освоения месторождения, чтобы минимизировать воздействие будущего предприятия на природу», - отметила Ирина Тынвина.

СПРАВКА

Михеевский ГОК - предприятие горнодобывающего дивизиона РМК. Запущен в работу в 2014 году для разработки Михеевского месторождения меди. Михеевский ГОК стал первым на постсоветском пространстве комбинатом, на котором была внедрена экономически эффективная технология отработки месторождений с низким содержанием меди в руде (0,4%). При проектировании, строительстве и оснащении комбината использованы наилучшие с точки зрения эффективности и экологической безопасности техника и оборудование ведущих мировых производителей.

Сегодня Михеевский ГОК остается одним из ключевых источников собственного минерального сырья для предприятий Группы РМК. За 5 лет на Михеевском месторождении добыто более 91 млн тонн руды и произведено более 300 тысяч тонн меди в концентрате.

Михеевский ГОК придал импульс развитию южных районов Челябинской области, став одним из крупнейших налогоплательщиков региона и надежных социальных партнеров Карталинского и Варненского районов. Из 1490 сотрудников предприятия 1300 человек – местные жители. Кроме того, предприятие обеспечило занятость в подрядных организациях, которые обслуживают комбинат. За годы работы ГОКа объем отгруженных товаров и оказанных услуг крупных и средних предприятий Варненского района вырос почти в 14 раз к уровню 2013 года.

Малмыжское золотомедное месторождение – перспективное месторождение мирового класса, расположенное в Нанайском районе Хабаровского края. Открыто в 2006 году. Оно находится на правобережье реки Амур в 275 км от Хабаровска и в 125 км от Комсомольска-на-Амуре. Балансовые запасы Малмыжского месторождения оцениваются в 5,156 млн тонн меди. Среднее содержание меди в руде – 0,41%.

В 2018 РМК приобрела оператора Малмыжского проекта - ООО «Амур Минералс». Компания планирует построить на месторождении современный горно-обогатительный комбинат, который будет перерабатывать до 35 млн тонн руды в год. Инвестиции в проект составят 115 млрд рублей.

Группа «Русская медная компания» - многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, который включает более 30 предприятий и организаций с общей численностью сотрудников свыше 10 тысяч человек.

РМК входит в тройку крупнейших производителей меди в России. В составе Группы РМК находятся горнодобывающие и металлургические предприятия в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях России, а также в Актюбинской области Республики Казахстан. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро.

РМК владеет 23 лицензиями на разведку и добычу минеральных ресурсов в России и Казахстане. Производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки.

Русская медная компания основана в 2004 году.