Жителям Челябинской области станет проще получать инвалидность

Жителям Челябинской области, как и всем россиянам, станет проще получать инвалидность. Постановление о получении инвалидности по упрощенной процедуре подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Как сообщает сайт правительства Российской Федерации, изменения коснулись правил признания лица инвалидом. Теперь направление на медико-социальную экспертизу медицинская организация будет передавать в бюро МСЭ в электронной форме - без участия инвалида (!).

Данное постановление подготовил минтруд, исполняя поручение президента России Владимира Путина. Глава государства дал это поручение после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, пятого декабря 2017 года. Не прошло и двух лет, как поручение главы государства было исполнено.

Напомним, в настоящее время медицинские организации, органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, и органы социальной защиты населения направляют граждан на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. При этом процедура освидетельствования проводится по заявлению гражданина, которое он подает в бюро МСЭ лично – в письменной форме, прикладывая направление на экспертизу и другие медицинские документы.

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» национального проекта «Здравоохранение» предусматривает, что до конца 2021-го года в России не менее 90 процентов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения перейдут на межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями МСЭ.

Переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в электронном виде без участия инвалидов будет поэтапным - в целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности.