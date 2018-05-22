Журналистам на встрече с Дубровским удалось решить ряд жизненно важных вопросов

Журналистам местных СМИ удалось решить сразу несколько финансово важных для своих городов и районов вопросов на пресс-конференции с губернатором Борисом Дубровским, прошедшей 21 мая в Карабаше.

В этот раз на встрече с главой региона приоритет был отдан журналистам из районных и городских изданий. О чем сразу же предупредил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. И представители СМИ, серьезно подготовившись, не упустили возможности походатайствовать за свои родные муниципалитеты.

Журналист из Еткульского района посетовала на плохое техническое оснащение их больницы – в лечебном учреждении нет флюорографа (старый сломался и жители вынуждены ездить в Коркино или Еманжелинск для проведения рентгенографического исследования). «Даем поручение вопрос решить», - заявил Борис Дубровский, выслушав корреспондента. Он также уточнил, что приоритетность в вопросах финансирования расставляет министерство здравоохранения и профильный первый заместитель Евгений Редин. «Я не считаю возможным кормить обещаниями о том, что скоро будут новые и оснащенные ФАПы, а пока потерпите, - отметил губернатор. – Вы сделали замечания. Они приняты и будут исправлены».

Журналиста из Копейска, обеспокоенного с ситуацией по переселению из аварийного жилья, глава региона заверил, что муниципалитет может рассчитывать на поддержку области. Первым в списке на получение денег идет Сатка, вторым – Копейск. Борис Дубровский отметил, что в городе действительно сложилась непростая ситуация с аварийным жильем. «У Копейска ситуация запущенная, и не только с аварийным жилым фондом, но и с системой ЖКХ. Он требует пристального внимания», - констатировал губернатор. Он заверил, что в течение нескольких лет проблема будет решена.

Журналисту из Озерска удалось договориться о софинансировании ремонта дороги Озерск-Касли, которая находится «в ужасном состоянии». На ремонт необходимо 90 миллионов рублей. «90 миллионов будет, если город выделит свои 30 миллионов рублей, а мы отдадим 60», - заверил, глядя прямо в камеру, губернатор.

В плачевном состоянии находится и дорога Куса-Златоуст, которая не ремонтировалась с 2005 года. «Мы тут пытаемся развивать туристический потенциал. Да и люди друг к другу в города ездят. Возможно ли починить?», - обратился журналист к Борису Дубровскому. «Конечно, сделаем, - пообещал губернатор. - Зафиксируйте, пожалуйста».

На встрече также поднимался волнующий жителей Карабаша вопрос о расширении местной свалки и создании здесь мусороперерабатывающего завода. Губернатор заверил, что никаких угроз это людям не несет. И властям предстоит подробно об этом разъяснять. Обсуждался и проект изменения русла городской реки Сакалга в Карабаше.

Журналиста из Нагайбакского района интересовал газовый вопрос – уровень газификации в районе очень низкий (34% - газ есть только в 6 из 34 поселков). «Думаю, и в этом году, говорю ответственно, понимая, что нас слышат, пишут, а что написано пером, то не вырубишь топором, мы поймем, как будет формироваться год, как мы в него пойдем, если динамика поступления будет сохраняться, несколько сотен миллионов мы сможем выделить на газификацию», - пообещал губернатор. Он добавил, что пока не может точно пообещать, что деньги достанутся Нагайбакскому району. Но вполне вероятно, что муниципалитет получит средства, если такой актуальный вопрос прозвучал на пресс-конференции

Журналисты из Усть-Катава поинтересовались, рассматривается ли их вагоностроительный завод в планах по обновлению трамвайного парка в Челябинске. «Усть-Катавский вагоностроительный завод должен быть готов делать предложения, которые будут комплексными», - дал совет глава региона.

Борис Дубровский, завершая более чем двух часовое общение с журналистами пообещал, что практика таких встреч будет продолжена. Но в этом году он встретится с журналистами трижды – следующие две встречи состоятся по итогам первого полугодия и в декабре. В прошлом году встречи проходили ежеквартально, а ранее – раз в год.