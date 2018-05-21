В Карабаше поменяют русло реки, чтобы очистить Шершни

В Карабаше (Челябинской области) в этом году поменяют русло городской реки Сакалга. Местных жителей пугает изменение экосистемы в городе.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заверил, что этот проект прошел экспертизу. Такая мера была необходима, чтобы уменьшить приход тяжелых металлов в Шершни.

«Проект однозначно должен быть реализован. Это даст возможность в 20-25 раз уменьшить приход тяжелых металлов в Шершни. Это позволит Челябинску обезопасить единственный питьевой источник от рисков, которые несет текущее состояние воды после прохождения по отвалам бывшего комбината "Карабашмеди", - отметил Борис Дубровский. - Прошу граждан Карабаша подойти к этому с понимаем».