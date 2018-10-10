Звоните и жалуйтесь: в новом отделе полиции Челябинска появились дополнительные телефоны дежурной части

Дозвониться до стражей порядка будет проще. В новом отделе полиции «Северо-Западный» появились дополнительные телефоны дежурной части

В дежурной части отдела полиции «Северо-Западный» начали работу две дополнительные телефонные линии по номерам: 8 (351) 795-03-01, 8 (351) 795-03-02. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Челябинска.

Также ведется работа по приему сообщений от граждан по следующим телефонным номерам:

8 (351) 749-43-54 – приемная начальника отдела полиции;

8 (351) 749-43-37 – дежурная часть;

8 (351) 749-43-34 – оказание населению государственных услуг.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», первого октября 2018 года на территории Калининского района начал функционировать новый отдел полиции «Северо-Западный».

Территория обслуживания нового отдела внутренних дел ограничена с северной стороны – проспектом Победы, с восточной – улицей Молодогвардейцев, с южной – улицами Университетская Набережная и Академика Макеева, с западной стороны – проспектами Новоградский и Героя России Родионова. Здесь расположены более 200 многоэтажных жилых домов, три садовых товарищества, два гаражно-строительных кооператива, Челябинский государственный университет, восемь муниципальных общеобразовательных и 35 дошкольных учреждений, а также ледовая арена «Трактор». На обозначенной территории проживают порядка 120 тысяч челябинцев.

Для полицейских созданы все необходимые условия для работы. Кабинеты имеют современный ремонт, оборудованы компьютерной техникой, подключенной к информационным базам МВД России, периметр, коридоры и помещения снабжены камерами видеонаблюдения.