Алексей Текслер подал документы на выборы в губернаторы Челябинской области

Алексей Текслер сегодня, пятого июня, на следующий день после официального старта избирательной кампании по выборам губернатора Челябинской области, посетил облизбирком и зарегистрировался как кандидат на должность главы региона. Участвовать в предвыборной гонке Алексей Текслер будет в статусе самовыдвиженца.

Прием документов, предоставленных временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области на 52-х листах, начался в 16.07 и закончился в 16.14. После того, как он поставил свою подпись в соответствующих бумагах, Алексею Текслеру выдали разрешение на открытие избирательного счета и пожелали удачи, а он, в свою очередь, отметил, что как глава региона планирует работать на благо жителей Челябинской области.

Говоря о ближайших планах, Алексей Текслер рассказал, что завтра, шестого июня, примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, программа которого - весьма обширна.

Во время пресс-подхода после окончания процедуры приема документов Алексей Текслер сообщил журналистам, что с сенаторской тройкой, которая вместе с ним примет участие в выборах, он уже определился, но называть имена пока не стал.

Что касается размера избирательного фонда и источников его пополнения - по словам Алексея Текслера, данный вопрос им еще не решен: "Я об этом пока не думал, не дошли руки".

Также во время пресс-подхода он рассказал, что объявит открытый конкурс на позицию министра промышленности.

"Запустим процедуру - соответствующие команды уже дал. Сейчас готовим документацию на конкурс", - заявил Алексей Текслер.

Избирательная кампания по выборам главы Челябинской области продлится 96 дней. В течение двадцати ее первых дней кандидаты, намеревающиеся побороться за губернаторское кресло, должны уведомить о выдвижении (самовыдвижении) Избирательную комиссию Челябинской области.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», о своем желании принять участие в выборах также заявляли кандидаты от КПРФ и ЛДПР - Константин Нациевский и Виталий Пашин. В борьбу планировали вступить лидер «СТОП ГОК» Василий Московец и бывший член Избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев.

В день выборов главы региона, восьмого сентября этого года, около 80-ти процентов избирательных участков в Челябинской области будут оснащены системами видеонаблюдения.