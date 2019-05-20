Алексей Текслер предложил депутатам ЗСО попытаться раскрыть потенциал системы «город с внутригородскими районами»

Сегодня, 20 мая, выступая перед депутатам Законодательного собрания врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер допустил, что через пять лет реформа МСУ в регионе может быть отменена. А пока, в преддверии своего основополагающего выступления в Заксобрании, которое запланировано на 30 мая, он поделился с депутатами своими мыслями, как можно усилить действие реформы в текущем периоде.

Целью реформы МСУ, которая как пилотный проект начала реализовываться в Челябинске в 2014 году, было приблизить местную власть к людям. Количество округов увеличилось, депутатов стало больше, но люди их зачастую не знают да и финансовых возможностей, чтобы помогать своим избирателям, как показала практика, у них маловато.

Погрузившись в тему, Алексей Текслер сказал, что он видит потенциал у системы «город с внутригородскими районами» и его стоит попытаться раскрыть.

«Если мы это сделаем в предстоящем пятилетнем цикле, значит, такой системе быть, - заявил он. - Если – нет, к следующим выборам мы вернемся к прежней системе, когда депутаты гордумы выбирались жителями Челябинска напрямую».

По предоставленным главе региона данным, нехватка средств для наведения порядка на уровне внутригородских районов Челябинска по различным оценкам составляет порядка 400-500 млн руб. ежегодно. Чтобы ликвидировать этот разрыв, Алексей Текслер предложил «увеличить норматив отчислений внутригородским районам Челябинска по собираемому земельному налогу с 3 до 30%, что даст им чуть более 500 млн руб. и создаст стимул для улучшения земельного контроля и дальнейшего увеличения поступлений от земельного налога в бюджеты районов и города в целом».

А чтобы компенсировать уменьшение средств, которое возникнет из-за этого на общегородском уровне, он предложил передать дополнительно на муниципальный уровень 10% налога по упрощенной системе налогообложения. Сейчас этот налог распределяется поровну – «50 на 50» – между областью и муниципалитетами.

Кроме того, глава региона предложил депутатам распределение «60 на 40» в пользу муниципального уровня сделать не только в отношении Челябинска, но и всех муниципальных районов и городских округов области. Это даст дополнительно 480 млн руб. для областного центра и порядка 300 млн руб. всем остальным муниципалитетам Челябинской области.

«Это мотивирует муниципалитеты на оказание настоящей поддержки развитию предпринимательства, ведь «упрощенка» - основной налог именно для малого бизнеса, - пояснил Алексей Текслер. - И если будет позитивная динамика по предпринимательству в областном центре и области в целом, готов рассматривать дальнейшее увеличение пропорции – вплоть до полного зачисления всей «упрощенки» в бюджеты муниципалитетов. Следующий шаг в этом направлении мы можем сделать уже через год».

С целью пополнения муниципальных бюджетов врио губернатора предложил создать в каждом внутригородском районе Челябинска административные комиссии с полномочиями по контролю за исполнением правил благоустройства, выявлением административных правонарушений в этой сфере и наложением на нарушителей соответствующих денежных взысканий и штрафов.

Сегодня, по его словам, районы могут только фиксировать факт нарушений, но решения о штрафах принимаются городской комиссией, а это долго и неэффективно.

«А пока мы остаемся в текущей модели, и главная задача на уровне внутригородских районов Челябинска – создание благоустроенной городской среды. Попросту говоря, должно быть чисто, опрятно и комфортно. Сегодня это один из основных запросов горожан, -резюмировал Алексей Текслер.

При этом он акцентировал внимание депутатов на необходимости повышения контроля за эффективностью расходования муниципальных средств, чтобы они шли не на премии руководителям, а на решение насущных проблем горожан. Он предложил депутатам ежегодно подводить промежуточные итоги реализации муниципальной реформы в Челябинске, советоваться друг с другом, что-то корректировать, а через 4 года принять окончательное решение о ее судьбе.