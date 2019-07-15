Присылайте свои новости

Челябинцы дали рекомендации Алексею Текслеру по формированию команды
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Валерий Иванов
Политика
Сегодня, 11:09

Жители Челябинска дали рекомендации главе Челябинской области по формированию его управленческой команды.

Мини-референдум провели социологи Челябинского филиала РАНХиГС.

По мнению 37,3% респондентов, на вакантные должности, лучше приглашать специалистов, живущих и работающих в области. Чаще остальных такой позиции придерживаются женщины.

Почти третья часть опрошенных советует руководителю области сменить большую часть команды предыдущего губернатора. В большинстве своём, так отвечают мужчины, и челябинцысо средним уровнем обеспеченности.

Каждый десятый участник мини-референдума считает, что нужно обновлять команду за счет варягов - приглашать специалистов из других регионов России, имеющих «свежие идеи» и владеющих современными методами управления. 

Лишь 3% респондентов уверены, что можно обойтись и кадрами из команд, сформированных предыдущие губернаторами Михаилом Юревичем и Борисом Дубровским. Так отвечали государственные и муниципальные служащие, безработные и временно неработающие горожане

А 17% опрошенных затруднились дать рекомендации главе региона на по кадровым вопросам.

Напомним, ранее Алексей Текслер объявил конкурсный проект по подбору управленческих кадров «Команда Челябинской области». Победители смогут занять руководящие посты в органах власти либо попадут в кадровый резерв.

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Алексей Текслер
Челябинский филиал РАНХиГС.
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