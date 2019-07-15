Присылайте свои новости

Жители Челябинска дали рекомендации главе Челябинской области по формированию его управленческой команды.
Мини-референдум провели социологи Челябинского филиала РАНХиГС.
По мнению 37,3% респондентов, на вакантные должности, лучше приглашать специалистов, живущих и работающих в области. Чаще остальных такой позиции придерживаются женщины.
Почти третья часть опрошенных советует руководителю области сменить большую часть команды предыдущего губернатора. В большинстве своём, так отвечают мужчины, и челябинцысо средним уровнем обеспеченности.
Каждый десятый участник мини-референдума считает, что нужно обновлять команду за счет варягов - приглашать специалистов из других регионов России, имеющих «свежие идеи» и владеющих современными методами управления.
Лишь 3% респондентов уверены, что можно обойтись и кадрами из команд, сформированных предыдущие губернаторами Михаилом Юревичем и Борисом Дубровским. Так отвечали государственные и муниципальные служащие, безработные и временно неработающие горожане
А 17% опрошенных затруднились дать рекомендации главе региона на по кадровым вопросам.
Напомним, ранее Алексей Текслер объявил конкурсный проект по подбору управленческих кадров «Команда Челябинской области». Победители смогут занять руководящие посты в органах власти либо попадут в кадровый резерв.