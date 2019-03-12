Областной суд рассмотрит иск о признании недействительными выборы главы Челябинска

Челябинский областной суд на следующей неделе рассмотрит административный иск о признании недействительным положение о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность главы Челябинска.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе суда, Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» обратилось в суд с административным исковым заявлением, в котором просит признать недействительным и противоречащим действующему законодательству решение Челябинской городской думы от 18.12.2018 № 47/4, которым утверждается Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы города Челябинска. Положение оспаривается в части пунктов 24, 25, 32 и 33.

Рассмотрение иска назначено на 21 марта на 16 часов, уточнили в суде. Административные исковые заявления из суда поступили и в Городскую думу.

Как пояснили в пресс-службе «Яблока», ранее председатель Челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков подал заявление о признании недействительными положений Порядка, устанавливающих требования к кандидатам, и регулирующих порядок проведения конкурса и оценки зарегистрированных кандидатов. Напомним, Щербаков также участвовал в конкурсе, но в финал не прошел.

В феврале в Челябинске прошел митинг «За прямые выборы мэра». В акции приняли участие представители партии «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ, обманутые дольщики и активисты движения «СтопГОК».

Как уже сообщало агентство, в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Челябинска участовало 16 человек. В финал вышли четверо, из которых один – глава Ленинского района Челябинска Александр Орел – накануне выборов снял свою кандидатуру. В итоге главой города был избран временно исполняющий полномочия главы Челябинска 58-летний Владимир Елистратов.