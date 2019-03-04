Челябинскую область захлестнула волна митингов

Против строительства кремниевого завода, ГОКа и за защиту прав обманутых дольщиков: в Челябинской области прошли масштабные митинги недовольных южноуральцеы. На них вышло порядка пять тысяч человек.

Перед администрацией Миасса второго марта прошёл согласованный митинг по охране озера Тургояк с участием официальных лиц города. На нём присутствовало около 1000 миасцев всех возрастов. Местные жители высказались против строительства Горно-обогатительного комбината в районе горы Круглая (4 километра от города). Участники митинга потребовали от властей защитить озеро Тургояк от будущего ГОКа и слива канализации. Напомним, ООО «Круглогорский горно-обогатительный комбинат» - владелец лицензии на право пользования недрами в районе горы Круглая. Инвестору принадлежит два участка, которые были в федеральной собственности, и нужен еще один участок, который на сегодня относится к землям сельхозназначения. Ранее губернатор Борис Дубровский потребовал прекратить строительство на этом участке.

Как сообщили в администрации, слушания проводиться не будут в связи с недостатком поданных документов. Не были предоставлены заключение государственной экологической экспертизы, заключения об оценке вреда для окружающей среды вследствие строительства и функционирования дробильно-обогатительной фабрики ООО «Круглогорский ГОК» и другие разрешительные документы.

«Вопрос по ГОКу закрыт. Несанкционированной стройки нет и не будет. У инвестора нет никаких разрешительных документов на строительство. Владелец лицензии на недра будет оштрафован стройнадзором, – сказал председатель собрания депутатов Евгений Степовик.

В Златоусте в эти выходные состоялся митинг против строительства на территории муниципалитета завода по производству металлургического кремния. Организаторы объявили, что на данный момент против строительства завода уже собрано 20 тысяч подписей местных жителей. 15 тысяч из них уже переданы в администрацию Президента России, Государственную Думу РФ, в Общественную палату РФ, а также в Общероссийский народный фронт.

«Мы всегда за наших жителей. Люди определяют, что нужно строить, где нужно строить. И власть в этом отношении будет работать именно так. По поводу вредных производств: мнение администрации созвучно с мнением населения. По-другому не может быть. Поэтому принято решение отменить публичные слушания, назначенные на 11 марта, завод строиться не будет. Пусть наши дети будут здоровы и живут в экологически чистом Златоусте. Спасибо всем за неравнодушие. Вы настоящие патриоты своего родного города», - заявил мэр города Вячеслав Жилин.

По итогам митинга была зачитана и принята резолюция,в которой участники потребовали запретить строительство завода на территории округа, поскольку это приведет к ухудшению экологической ситуации.

Как сообщает пресс-служба администрации Златоуста, губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал следующую характеристику прошедшему публичному мероприятию: «Я искренне благодарю за неравнодушие и гражданскую позицию жителей. Мнения людей по любым вопросам всегда являются важными для региональных властей и обязательно учитываются при принятии решений. Только при этом условии возможно поступательное развитие региона и улучшение качества жизни южноуральцев».

В Челябинске в эти выходные митинговали обманутые дольщики микрорайона Чурилово Lake City. Они пытались привлечь внимание властей к нерешенным вопросам. Инициативная группа изначально намеревалась провести митинг на Алом поле. Но городские власти согласовали им другое место для проведения массового мероприятия – сквер имени Колющенко.

«Охрану порядка обеспечивали сотрудники МВД, нарушений общественного порядка на митингах ни в одном городе допущено не было», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.