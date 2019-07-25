Член ЦИК проверяет, как Челябинская область готовится к выборам губернатора

Челябинск с официальным визитом посетил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, куратор Челябинской области Сиябшах Шапиев. Он встретился главой Челябинской области Алексеем Текслером и председателем избирательной комиссии Сергеем Обертасом.

Руководители обсудили вопросы организации и проведения выборов в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Большое внимание было уделено внедрению технологических новаций, позволяющих сделать процедуру волеизъявления граждан максимально простой и удобной.

«Наша задача – провести выборы в Единый день голосования 8 сентября открыто и прозрачно, создать удобные и доступные условия для голосования всех категорий избирателей. 84 процента избирателей смогут проголосовать на избирательных участках с установленными видеокамерами, 94 процента избирательных участков в Челябинске будут оснащены КОИБами, на всех участках будет применена технология QR – кодирования протоколов УИК», - рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Также в Единый день голосования будут использоваться технологии «Мобильный избиратель». Это значительно упрощает процедуру голосования для избирателя независимо от его места нахождения.

«Избиратель, имея регистрацию по месту жительства на территории Челябинской области, получает право проголосовать по месту фактического нахождения на территории Челябинской области. Он может подать заявление о желании проголосовать на выбранном избирательном участке с 24 июля по четвертое сентября 2019 года», - сказал Сергей Обертас.

Также впервые на выборах будет применена технология цифровых избирательных участков. Технология позволяет избирателю 16 субъектов федерации проголосовать на региональных выборах в Москве на любом из 30 участков. В число этих пилотных регионов вошла и Челябинская область.

Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, куратор Челябинской области Сиябшах Шапиев пробудет в Челябинске два дня. В рабочем плане члена ЦИК РФ более 20 встреч.

В Единый день голосования на территории Челябинской области планируется проведение 67 избирательных кампаний в 24 муниципальных образованиях. Жителям региона предстоит выбрать депутатов представительных органов местного самоуправления и губернатора региона. Кандидаты на этот пост сейчас ведут активную общественную деятельность. Всего для участия в сентябрьских выборах избирком зарегистрировал пятерых кандидатов: самовыдвиженец Алексей Текслер, Алексей Севастьянов («Гражданская сила), Сергей Смышляев («Родина»), Виталий Пашин (ЛДПР), Константин Нациевский (КПРФ).