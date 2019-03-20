Дубровский: Команде нынешнего губернатора достались лучшие стартовые условия, чем были у нас

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил неравнозначность условий, при которых приступали к работе нынешняя (теперь уже почти бывшая) и будущая команды глав региона.

Напомним, 19 марта 2019 года Борис Дубровский досрочно сложил полномочия губернатора, отработав на этом посту с января 2014 года. ВРИО губернатора назначен Алексей Текслер.

«Стартовые условия, в которых новая команда (Алексея Текслера – прим. ред.) начнет работать, совершенно другие по сравнению с теми, которые достались нам в 2014 году. Тогда все было напряженно и сложно», - подчеркнул Борис Дубровский, выступая на представлении временно исполняющего обязанности главы региона, прошедшем 20 марта.

Борис Дубровский напомнил, что когда его команда приступила к работе, в области был дефицитный бюджет, более 10 миллиардов рублей коммерческих кредитов. И только на обслуживание процентов по этим кредитам ежегодно тратился один миллиард рублей.

«Уже два года подряд мы имеем профицитный бюджет, имеем остатки на депозитных счетах и уже близко к миллиарду зарабатываем в приходную часть бюджета. Это наш общий результат», - констатировал Дубровский.

Он выразил уверенность, что такие «стартовые условия позволят реализовать самые амбициозные проекты» и исполнить все социальные обязательства.

Полпред президента в Урфо Николай Цуканов подтвердил, что на сегодня в области сложилась неплохая ситуация с бюджетом.

«Это самодостаточный регион», - подчеркнул он.

Также Николай Цуканов пожелал Алексею Текслеру удачи, здоровья и постараться быть полезным для региона.