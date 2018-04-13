Новости Челябинска и
Челябинской области
16:24
Автор:
Любовь Юрина
-

Глава Троицкого района уходит в отставку

Глава Троицкого муниципального района Челябинской области Людмила Шаталова уходит в отставку.

Соответствующее заявление уже написано.

Людмила Шаталова уведомила губернатора о своем решении о досрочном уходе с поста главы с губернатором Борисом Дубровским на встрече в резиденции.

У Бориса Дубровского нет претензий к работе Людмилы Шаталовой на посту руководителя муниципалитета. «Она очень квалифицированный управленец. Борис Александрович высоко оценивает результаты ее работы. Причины ухода находятся в личной плоскости Людмилы Владимировны, не считаю правильным их оглашать», - прокомментировал начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Теперь Совет депутатов района должен принять и рассмотреть заявление главы. Пока не известно, когда состоится это заседание.

Автор:
Любовь Юрина
-
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии
Теги: 
Борис Дубровский

НОВОСТИ ПО СЮЖЕТУ:
Губернатор и правительство Челябинской области