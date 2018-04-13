Глава Троицкого района уходит в отставку
Глава Троицкого муниципального района Челябинской области Людмила Шаталова уходит в отставку.
Соответствующее заявление уже написано.
Людмила Шаталова уведомила губернатора о своем решении о досрочном уходе с поста главы с губернатором Борисом Дубровским на встрече в резиденции.
У Бориса Дубровского нет претензий к работе Людмилы Шаталовой на посту руководителя муниципалитета. «Она очень квалифицированный управленец. Борис Александрович высоко оценивает результаты ее работы. Причины ухода находятся в личной плоскости Людмилы Владимировны, не считаю правильным их оглашать», - прокомментировал начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.
Теперь Совет депутатов района должен принять и рассмотреть заявление главы. Пока не известно, когда состоится это заседание.