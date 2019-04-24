Глава Варненского района получил свою папку с наказами от жителей и пометками от врио губернатора

Глава Варненского муниципального района Константин Моисеев получил свою папку с наказами от временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслера.

Напомним, врио губернатора завел специальные папки для каждого муниципального образования, куда собирает все проблемные вопросы по территории. Все главы получат свои папки (уже вручены мэрам Копейска, Магнитогорска и Челябинска) и должны будут пройти экзаменационные испытания.

«Вопросов прислали не так много. Во многом они традиционные. Но за каждым конкретным случаем стоит проблема конкретных людей. Поэтому надо с одной стороны, решать системные вопросы, с другой, помогать конкретному жителю и конкретному населенному пункту, где это необходимо», - напутствовал главу врио губернатора при передаче папки.

По его словам от жителей по разным каналам поступили обращения по газоснабжению, твердым бытовым отходам, дорогам, водоснабжению, по детским садам и школам. «Есть и мои отметки. Возьмите на контроль», - распорядился Алексей Текслер.

Газификация – традиционная для большинства сельских территорий проблема. Врио губернатора пообещал помощь району с этим вопросом. «По нескольким населенным пунктам решение примем. Я дал поручение готовить проектно-сметную документацию. Когда документация будет готова, обратную связь жителям обязательно дам», - пообещал Алексей Текслер.

В районе есть определенные проблемы в части образования. Это касается школьного питания, материально-технической базы, обеспечения учебниками. «Вопросы достаточно традиционные, системные. С одной стороны, их необходимо решать в целом для области, иногда и с выходом на федеральный уровень. С другой стороны, подключаться районным властям», - подчеркнул врио губернатора.

В ходе посещения поселка Саламат, где сегодня был открыт фельдшерско-акушерский пункт, была достигнута договоренность об усилении работы по передвижным ФАПам.

Глава региона отметил, что он также дал поручения по водоснабжению и по строительству нового моста (действующий находится в ненадлежащем состоянии).

Кроме того, Алексей Текслер поручил главе района обратить внимание на проблемы, которые были подняты сегодня в ходе его личного общения с жителями, в частности, ситуация с обеспечением социальной инфраструктурой. По словам главы региона, в Варненском районе 7 населенных пунктов испытывают потребность в объектах спорта, культуры, молодежного досуга. «Сегодня я в одном таком населенном пункте был. Приняли решение, что одно из помещений, которое не востребовано, в быстром режиме переоборудуем под нужды жителей», - рассказал врио губернатора. Алексей Текслер попросил жителей подготовить свои предложения по формату использования помещения – спортивный или культурно-досуговый. Областная и районная власть помогут их реализовать.

Жители рассказали врио губернатора и о проблеме с трудоустройством. «Необходимо решать вопросы с транспортным обеспечением», - считает глава региона.

Алексей Текслер поручил главе Верненского района активно поучаствовать во всех программах министерства сельского хозяйства области по субсидированию селян, а также держать на особом контроле ситуацию с пожарами в лесах и проводить разъяснительную работу с жителями.

Алексей Текслер отметил, что все полученные им обращения считает частью наказов и задач, которые жители ставят передо ним как перед человеком, который планирует идти на выборы губернатора.

«Этой папочкой (с обращениями жителей – прим. ред.) не заканчивается весь объем задач, которые предстоит решить. Я себе все записал, поставил на контроль и готов оказывать помощь», - обратился к главе врио губернатора.

Алексей Текслер также подчеркнул, что по мнению жителей глава района справляется с возложенными на него обязанностями. «Доверие нужно оправдать конкретными делами и решением проблем, которые люди обозначили», - подытожил встречу врио губернатора.