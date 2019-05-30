Известные челябинцы - о выступлении Алексея Текслера в Заксобрании

Известные жители Челябинска высказались о выступлении временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которое сегодня, 27-го мая, состоялось в региональном парламенте. В своем выступлении врио губернатора назвал главные болевые точки Южного Урала и обозначил основные векторы развития региона.

Депутат Совета депутатов Калининского района Челябинска Карен Даллакян отметил, что как народный избранник защищает своих избирателей, и посетовал, что в областном центре чиновники работают для бизнеса, а не для жителей.

«Все, что делается в Челябинске, делается не ради, а скорее против его жителей. Сегодня от врио губернатора я услышал посыл ко всем чиновникам всех уровней власти (и исполнительной, и законодательной): хватит доить город, надо работать для людей. Я почувствовал, что у меня увеличились силы. Если во главе области будет стоять такой человек, у нас, само собой, появятся крылья, и мы начнем лучше работать. От нас если потребуется помощь, мы поможем и вместе добьемся результата», - сказал Карен Даллакян.

Районный депутат, общественный деятель, президент фонда зоозащиты «Спаси меня», известный в Челябинской области ветеринар уверен: жители региона должны жить в комфортной среде.

«Не должно быть так, чтобы люди уезжали. Буквально вчера оформил документы на двух животных в связи с переездом их хозяев в Геленджик. Это грустно. Хочется, чтобы люди наоборот приезжали к нам и жили здесь. Южный Урал - это опора России. Пусть Челябинская область будет тем местом, куда будут умные, хорошие люди, а не только гастарбайтеры», - подчеркнул Карен Даллакян.

Остался доволен выступлением Алексея Текслера и директор челябинского Камерного театра Илья Коломейский.

«Мне понравилось, что о культуре он заговорил практически в самом начале своего выступления - как об одном из самых главных направлений. Это говорит о том, что Алексей Текслер в курсе того, что происходит в данной отрасли. И обязательно возьмет на контроль выполнение всего, что было изложено в оглашенной программе», - отметил Илья Коломейский.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко считает, что проблема, которая сегодня стоит на первом месте в Челябинской области, - это нехватка квалифицированных кадров в медучреждениях.

«В регионе реально нет узких специалистов, это проблема номер один. Радует, конечно, что данная тема, в том числе по поддержке медицинских работников, строительству для них жилья, была озвучена врио губернатора одной из первых. Это очень важно. И меня это порадовало. В выступлении Алексея Текслера было много важных моментов, но все-таки именно тема здравоохранения, на мой взгляд, одна из важнейших. Люди должны быть в первую очередь здоровы, а потом уже богаты», - уверен Николай Дейнеко.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Михаил Махов, подчеркнув, что все прозвучавшее в программе Алексея Текслера он полностью поддерживает, тем не менее выразил некоторые сомнение по поводу реалистичности озвученных планов.

«Мне понравились все программные заявления врио губернатора том, что человек является основной ценностью, что необходимо на новый уровень вывести здравоохранение, образование, экологию, промышленность. Все это и так достаточно понятно и очевидно для людей, которые «в теме», которые занимаются экономикой, административным управлением территориями, городами, регионом. Все сказанное для понимающих людей не новость. Проблемы, озвученные Алексеем Текслером, находятся на поверхности. Сравнительный анализ с соседними регионами давным-давно позволил нам определить, что мы, Челябинская область, находимся не на своем месте и что неплохо было бы предпринять какие-то усилия, чтобы занять-таки положенное место. Наконец-то это официально озвучено. Слава богу, что это произошло. Теперь осталось дождаться, чтобы все озвученное было сделано, чтобы больницы были построены, физкультурные, образовательные центры возведены - и так далее, и тому подобное. Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше», - заметил Михаил Махов.

Солидарен с законотворцем и представитель бизнеса - председатель Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг.