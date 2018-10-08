На пост главы Коркинского района претендуют восемь человек

Восемь человек подали заявление на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Коркинского муниципального района (Челябинская область).

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» технический секретарь конкурсной комиссии, на конкурс заявились шесть мужчин и две женщины. Самому молодому претенденту на пост мэра 29 лет, самому опытному – 51 год.

За пост главы района намерены побороться председатель Собрания депутатов Коркинского муниципального района Наталья Лощинина (1975 года рождения) и индивидуальный предприниматель Ольга Левина (1973 г.р.), старший инструктор-методист ООО «Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Олег Кириллов (1967 г.р.), заместитель главы Коркинского городского поселения Вадим Галямов (1974 г.р.), инженер по подъемно-транспортным механизмам АО «Томинский ГОК» Виталий Ушенин (1977 г.р.), пенсионер МВД РФ Андрей Семенов (1979 года рождения), начальник производственно-технического отдела ООО «ЮжУралВзрывпром» Дмитрий Поникаров (1986 г.р), Константин Хрущев (1989 г.р., он не указал свое место работы, обозначив лишь сферу деятельности – физкультура и спорт).

Наиболее вероятным претендентом на пост главы Коркинского района называют районного спикера Наталью Лощинину.

Прием документов завершился на прошлой неделе. Теперь в течение месяца будут проверены все предоставленные претендентами сведения.

Конкурс по отбору кандидатов состоится 14 ноября. В состав конкурсной комиссии вошли председатель комитета Законодательного собрания региона по информационной политике Марина Поддубная, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Алексей Фартыгин, начальник управления по внутренней политике правительства области Виталий Шиков, вице-спикер Собрания депутатов района Владимир Винокуров, экс-директор Челябинской угольной компании Валерий Кальянов и Николай Швец, возглавляющий комплексный центр соцзащиты в районе.

Конкурсная комиссия отберет не менее двух кандидатов из общего числа допущенных к участию в конкурсе. Далее в 15-дневный период депутаты должны будут провести заседание, чтобы выбрать из предложенных им кандидатур нового главу Коркинского муниципального района.

Как уже сообщало агентство, глава Коркинского района Евгений Валахов, избранный на этот пост в ноябре 2015 года, добровольно ушел в отставку в сентябре 2018 года.

В настоящий момент районом руководит его первый заместитель Владимир Шукаев в статусе ВИПа (временно исполняющего полномочия).