Наталья Котова объяснила причины отставки двух чиновников мэрии Челябинска и ждать ли новых увольнений

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова объяснила причины принудительного увольнения двух чиновников мэрии и рассказала, стоит ли ждать дальнейших отставок.

Об этом ВРИП главы сообщила на пресс-конференции, состоявшейся 10 июля в администрации.

«За любым кадровым решением стоят определенные причины, - пояснила Наталья Котова предпринимаемые ее шаги. - Ни одно мое кадровое решение не является спонтанным. Это не эмоции».

Так, начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Челябинска Наталья Суркова была отправлена в отставку после проведения служебной проверки, подтвердившей ненадлежащее исполнение ею своих служебных обязанностей.

Как пояснила Наталья Котова, по ее распоряжению была проведена служебная проверка по организации одного из массовых мероприятий в городе. Мэр не стала уточнять, о каком конкретно мероприятии идет речь и какие нарушения были допущены, сказав только, что чиновница не проинформировала руководство города о произошедшем на мероприятии и принимала решение сама, ни с кем его не согласовывая.

«Комиссия, которая проводила проверку, рекомендовала принять определенные решения», - уточнила градоначальник. Сурковой было предложено покинуть занимаемый пост. Она не захотела этого сделать по собственному желанию, поэтому была уволена с формулировкой «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Чуть ранее Наталья Котова предложила добровольно уйти в отставку руководителю МКУ «Городская среда» Сергею Шумакову. Глава уточнила, что в мэрию поступало много обращений по нестационарным объектам, которые устанавливаются в неположенных местах. По некоторым данным, немалая часть незаконно размещенных ларьков и киосков принадлежала Шумакову. «Ему было предложено начать с себя и снести свои киоски», - рассказала Наталья Котова.

Шумакову было дано поручение убрать 22 ларька в Чурилово. Были еще и задания по сносу киосков на улице Воровского у магазина «Мечта». В Чурилово было убрано только 18 объектов. При этом чиновник не смог дать объяснений, почему он не выполнил распоряжение главы до конца.

Кроме того, к чиновнику были претензии и по сбору платы с предпринимателей за размещение нестационарных объектов. Официально они должны были платить по 1200 рублей за каждый объект, а отдавали 30 тысяч. Разница, по некоторым сведениям, уходила Шумакову. В МКУ «Городская среда» уже отправлены аудиторы КСП города, чтобы проверить все финансовые операции в учреждении.

В связи с этими фактами Наталья Котова приняла решение уволить Шумакова за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Ему было предложено покинуть занимаемый пост, что он и сделал, уволившись по собственному желанию.

Наталья Котова также напомнила, что в настоящий момент по ее поручению в администрации города проводится кадровый аудит, в ходе которого выясняется, чем занимается каждый чиновник в отделах, управлениях, комитетах, насколько уровень их компетентности соответствует поставленным перед ними задачам. Учитывается также профессионализм, качество соблюдения всех должностных обязанностей и трудовая дисциплина (не должно быть случаев, когда сотрудник мэрии покидает свое рабочее место в рабочее время не по служебной надобности).