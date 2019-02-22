Определены победители конкурса по отбору кандидатов на пост главы Челябинска

Конкурсная комиссия определила победителей конкурса по отбору кандидатов на пост главы Челябинска.

Как сообщил председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Евгений Голицын, в соответствии с решением конкурсной комиссии победителями конкурса признаны следующие кандидаты: временно исполняющий полномочия главы Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, адвокат, бывший глава Трехгорного Николай Шиманович и юрист Никита Мирный.

Он пояснил, что победитель определялся по комплексным оценкам трёх показателей: знание законодательства, опыт управленческой деятельности и представленные кандидатами программы развития города. В процессе собеседования члены конкурсной комиссии заполняли оценочные листы, затем прошло обсуждение по каждому кандидату.

«Минимальная точка отсечки - 200 баллов. Максимальная – 343 балла», - уточнил Голицын.

Во вторник, 26 февраля, депутаты Челябинской городской думы на очередном заседании должны будут выбрать главу Челябинска из выбранных комиссией кандидатов. Но практически никто не сомневается, что новым мэром областного центра станет Владимир Елистратов.

В финал не вышли 12 человек: Ярослав Анищенко, Найим Бабаев, Борис Золотаревский, Виктор Легенчук, Василий Московец, Георгий Невский, Дмитрий Олейник, Татьяна Омельченко, Игорь Попов, Андрей Самохвалов, Андрей Угланов, Ярослав Щербаков.