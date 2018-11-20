Владимир Елистратов назначен ВИП-главы Челябинска

Временно исполнять полномочия главы Челябинского городского округа будет вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов.

Напомним, с предложением о назначении Елистратова ВИП-главы выступил губернатор Борис Дубровский на экстренном совещании, где было объявлено об отставке главы Евгения Тефтелева.

Сегодня, 20 ноября, депутаты Челябинской городской думы приняли решение о временном возложении полномочий главы на Елистратова.

Владимир Елистратов не будет освобожден от своих обязанностей, который он выполнял как заместитель главы. Ему предстоит исполнять полномочия сразу вице-мэра и врио (за дополнительную плату). Сегодня парламентарии утвердили установление доплаты за временное исполнение полномочий главы – 130% от денежного довольствия.

Владимир Елистратов поблагодарил депутатов Челябинской городской думы за оказанное доверие и заверил, что он в полной мере осознает всю ответственность и будет исполнять полномочия главы в наилучшем виде.

Врио мэра будет работать в этой должности до избрания нового главы, но не более полугода. Конкурсная комиссия (которая будет сформирована из трех представителей губернатора и трех – от Гордумы) должна будет за этот срок выбрать кандидатов на пост главы, из которых Думе предстоит избрать нового градоначальника.

В то же время, согласно Уставу, глава не может быть избран позднее, чем за шесть месяцев до окончания полномочий действующего состава Думы (то есть после марта 2019 года никаких выборов главы уже проводить нельзя). Парламентариям предстоит разрешить эти противоречия.

Владимир Елистратов не в первый раз приходит на смену Евгению Тефтелеву. Так было в 2009 году, когда Тефтелев покинул министерство промышленности и природных ресурсов, а во главе ведомства встал Елистратов.

Справка

Владимир Елистратов родился в 1960 году. В 1983 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Колесно-гусеничные машины». Работал в органах УВД, на производстве, в Челябинском городском фонде имущества и РАНХиГС по специальности «Финансы и кредит».

Работал директором совхоза, служил в органах внутренних дел УВД Челябинска. С 1999 по 2003 годы – первый зампредседателя Комитета по промышленности администрации Челябинской области. До 2004 года – первый замначальника Главного управления промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С 2004 по 2010 годы – первый замминистра, министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С декабря 2013 года по май 2014 года – и.о. первого заместителя, первый заместитель гендиректора «ЧТЗ-Уралтрак». С октября 2015 года – замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам.

В июне 2009 года губернатор Петр Сумин назначил Елистратова своим спецпредставителем на проблемном градообразующем предприятии Златоуста - ОАО «Златоустовский металлургический завод». Это был первый и удачный опыт спецпредставительства в регионе, который потом еще дважды реализовывался.

После ухода Евгения Тефтелева с поста министра промышленности области (на работу в администрацию Магнитогорска на должность вице-мэра по правовым и земельным вопросам, а затем и главы) в октябре 2009 года Владимир Елистратов возглавил министерство, которым руководил до апреля 2010 года (тогда губернатором стал Михаил Юревич и назначил министром Валерия Прудского).

С декабря 2013 года по май 2014 года Владимир Елистратов исполнял обязанности первого заместителя гендиректора «ЧТЗ-Уралтрак». В октябре 2015 года был назначен заместителем главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам. Имеет классный чин действительного государственного советника первого класса.