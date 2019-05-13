Помощник главы минпромторга РФ возглавил постпредство Челябинской области
Помощник министра промышленности и торговли РФ Иван Калашников назначен руководителем постоянного представительства Челябинской области при Правительстве РФ.
Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Текслер.
Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства области, к своим обязанностям Иван Калашников приступит с 14 мая 2019 года.
Напомним, предыдущий руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ в Москве Александр Шепилов был отправлен в отставку 10 апреля 2019 года, который руководил постпредством с 2014 года. вместе с Шепиловым покинул свой пост и его заместитель Илья Нутельс, занимавший этот пост с октября 2017 года.
До настоящего момента временно исполнял обязанности главы постпредства первый заместитель Олег Щегрикович.