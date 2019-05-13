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Челябинской области
Сегодня 13:15
Автор:
Любовь Юрина
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Помощник главы минпромторга РФ возглавил постпредство Челябинской области

Помощник министра промышленности и торговли РФ Иван Калашников назначен руководителем постоянного представительства Челябинской области при Правительстве РФ.

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Текслер.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства области, к своим обязанностям Иван Калашников приступит с 14 мая 2019 года.

Напомним, предыдущий руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ в Москве Александр Шепилов был отправлен в отставку 10 апреля 2019 года, который руководил постпредством с 2014 года. вместе с Шепиловым покинул свой пост и его заместитель Илья Нутельс, занимавший этот пост с октября 2017 года.

До настоящего момента временно исполнял обязанности главы постпредства первый заместитель Олег Щегрикович.

Автор:
Любовь Юрина
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Иван Калашников
Алексей Текслер

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