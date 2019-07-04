Претендент от «Яблока» на пост губернатора предлагает в сенаторы активистов «СТОП ГОКа»

Лидер челябинского регионального отделения «Яблока», один из претендентов на пост губернатора Челябинской области Ярослав Щербаков озвучил свою сенаторскую тройку.

В случае своей победы на выборах Щербаков готов будет делегировать в Совет Федерации ФС РФ от региона одного их троих выбранных им кандидатов: Ирина Гладышева, Василий Московец и Гамиль Асатуллин. Все трое – активные участники общественного движения Стоп ГОК», участники которого выступали против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области и засыпки разреза «Коркинский» закладочным материалом ГОКа.

«Каждый из них выбранной (тройки – прим. ред.) сможет достойно представлять интересы Челябинской области в Совете Федерации РФ», - написал в своем аккаунте Щербаков.

Ирина Гладышева окончила ЮУрГУ по специальности мировая экономика, финансовый директор строительной компании. Кандидат в депутаты Центрального района Челябинска.

Василий Московец – лидер движения «Стоп ГОК». В свое время заявлял о намерении побороться за пост губернатора, участвовал в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Челябинска.

«Гамиль Асатуллин - политик, журналист, спортсмен», - так охарактеризовал его Щербаков. Как уже сообщало агентство, Гамиль Асатуллин является фигурантом уголовного дела о поджоге на строительной площадке Томинского ГОКа (в сентябре 2017 года). Он и Евгений Медведев обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 (хулиганство) и частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса РФ.

Первым свою тройку претендентов на пост сенатора от региона озвучил глава региона Алексей Текслер. В его список вошли председатель Законодательного собрания области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартун и уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова.

За ним кандидат от ЛДПР Виталий Пашин озвучил свою сенаторскую тройку: депутат Законодательного Собрания Челябинской области Алексей Беседин, директор, главный врач медицинского центра «Лотос» Елена Коляда, глава Тимирязевского сельского поселения Владимир Горев.

Как уже сообщало агентство, заявления на участие в выборах поступили от 14 претендентов, из них 6 - были выдвинуты от партий и 8 - самовыдвиженцы.