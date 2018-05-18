Жаркие споры: В Коркино проходят общественные слушания по проекту ликвидации разреза

В настоящее время в Коркино (Челябинской области) в ДК Горняк проходят публичные слушания по проекту ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский».

«Назначение обсуждений на утро рабочего дня явно свидетельствует о том, что по факту никакого «общественного обсуждения» РМК не планирует», - считают в «Стоп ГОК. Эко-активисты попросили Совет по правам человека при президенте РФ незамедлительно вмешаться в данную ситуацию «для возможности обеспечения прав южноуральцев на реальное обсуждение проекта». Но, судя по тому, что назначенное время слушаний не было откорректировано, их в СПЧ не услышали.

По данным информированных источников агентства, в слушаниях принимают участие генеральный директор АО «Томинский ГОК» Валерий Улановский, бывший вице-губернатор и нынешний вице-президент РМК Олег Грачев, бывший депутат Госдумы РФ, глава общественной организации «Гражданин» Максим Шингаркин.

Как сообщил агентству осведомленный источник, активисты движения «Стоп ГОК» также зарегистрировались на слушания в Коркино. Ранее общественники раскритиковали проект РМК по засыпке разреза закладочным материалом ГОКа. Против выступили и ученые. Они тщательно изучили представленные РМК проекты и подготовили по ним замечания, которые разместились на 19 страницах. По их мнению, проект был разработан на основе некачественных исходных данных и устарел еще на стадии разработки. Принятые проектные решения по ликвидации разреза могут спровоцировать дальнейшее развитие техногенной катастрофы (в том числе и в связи с возникновением новых очагов эндогенных пожаров на разрезе) и ухудшить существующую экологическую обстановку на прилегающей территории, в том числе в Челябинске, считает Василий Московец. Существует угроза загрязнения техногенной водой подземных вод – стратегических запасов питьевой воды в области.

В слушаниях также принимает участие кандидат технических наук, действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Эдуард Мильман. Он работал главным технологом на шахте «Коркинская», которая отрабатывала пласты угля под разрезом, и заведующим сектором разработки мощных пологих пластов и профилактики эндогенных пожаров в НИИ открытых горных работ и профессионально оценивает все риски представленных проектов. Эдуард Мильман уже неоднократно предупреждал об угрозах и рисках, которые будет нести коркинский разрез, когда в него начнут складировать отходы Томинского ГОКа.

Материалы предварительной оценки воздействия цехов ГОКа на окружающую среду также получили замечания на несколько страниц. Независимый эксперт Светлана Князева инженер-технолог химического производства Надежда Вертяховская и инженер-металлург Александр Кожейкин считают, что окончательный вариант ОВОС цеха производства и цеха транспортировки закладочного материала в разрез сделаны во спасения проекта Томинского ГОКа. По их мнению, единственно верное решение в данном случае – отказаться от реализации проекта.

Кроме того, сегодня в школе поселка Томинский с 16 до 18 часов обсудят материалы по оценке воздействия на окружающую среду цеха производства закладочного материала (он будет производиться на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа) и цеха транспортирования закладочного материала (закладочный материал предлагается транспортировать в разрез по специальным пульпопроводам).

На предстоящих общественных слушаниях ожидаются жаркие дискуссии, исходя из практики обсуждений проектов на площадке Общественной палаты области. Правда, Общественная палата организовала лишь три встречи (они начались после приезда в область президента Владимира Путина). Последняя встреча состоялась в феврале 2018 года, хотя изначально было обещано, что они будут проводиться каждые три недели.

Эко-активисты обращались с инициативой продолжить встречи, но пока их предложение осталось без ответа. Руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников считает обсуждение вопроса строительства Томинского ГОКа на площадке Общественной палаты наиболее оптимальным форматом и уверен, что эту практику надо продолжать. Курятников считает, что на сегодня проект РМК – наиболее оптимальный вариант. Но если не удастся реализовать этот вариант, то есть альтернативные варианты рекультивации разреза, предусмотренные законом, отметил Курятников.

Проект РМК поддержали статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александр Рыбас и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.