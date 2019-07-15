Присылайте свои новости

Текслер: Я сторонник жесткого отбора
Политика
Сегодня, 15:11
Автор: 
Любовь Юрина

Глава Челябинской области Алексей Текслер обозначил критерии, которые он считает важными при подборе кадров для госслужбы.

«Я сторонник жесткого отбора при назначении работников на управленческие посты, - подчеркнул глава региона и добавил. – Но этом я открыт для инициативных и неравнодушных людей, готовых вкладывать свою энергию в развитие нашего региона».

Алексей Текслер напомнил, что в июне на встрече с участниками конкурса «Лидеры России» был дан старт кадровому проекту «Команда Челябинской области».

Главная цель проекта – отобрать перспективные кадры, которые в дальнейшем будут предложены на должности руководителей и заместителей руководителей органов исполнительной власти, руководителей учреждений и организаций области.

«Новых управленцев найдем через этот конкурс. Участники пройдут интересный отбор, а победители получат работу в органах власти региона и возможность для профессионального роста», - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер еще раз пригласил принять участие в конкурсе всех неравнодушных и инициативных граждан, которые видят пути решения стоящих перед регионом проблем, участвовать в нашем конкурсе.

В конкурсе могут принять участие совершеннолетние россияне, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях. Конкурсантам необходимы организаторские навыки, лидерские качества, умение работать в команде и быстро усваивать новые компетенции.

Финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России» смогут миновать дистанционный этап конкурсного. Им достаточно будет подать заявку и пройти профессиональное интервью.

Напомним, ранее социологи попросили челябинцев дать рекомендации главе региона по подбору команды. Чуть более трети респондентов уверены, что главе региона лучше пригласить в свою команду южоуральцев, Меньше трети опрошенных считают, что Алексей Текслеру надо сменить всю команду, доставшуюся ему от предшественников и каждый десятый считает, что нужно обновлять команду за счет варягов.

Автор: 
Любовь Юрина
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