В Челябинской области назначен министр экологии

Министром экологии Челябинской области назначен профессор, доктор биологических наук, эксперт Благотворительного экологического фонда "Моя планета", декан факультета экологии ЧелГУ Сергей Лихачев. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе губернатора.

Сергей Лихачев не понаслышке знаком с проблемами экологии. В 1979 году Сергей Федорович окончил Омский государственный педагогический институт имени Горького по специальности «учитель географии и биологии», с 2011 года по настоящее время руководит факультетом экологии ЧелГУ. С прошлого года является экспертом Благотворительного экологического фонда "Моя планета".

Напомним, в январе этого года министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Такое решение Ирина Александровна приняла после многочисленной критики в адрес ее работы со стороны челябинцев. В этот период исполняла обязанности министра ее заместитель Яна Куприкова.