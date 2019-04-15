В Челябинской области растет число желающих принять участие в выборах от «Единой России»

Число желающих принять участие в выборах от партии «Единая Россия» в Челябинской области за последнюю неделю выросло в разы.

«На сегодня практически в каждом районе число желающих принять участие в предварительном голосовании увеличилось в несколько раз», - отметил секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш.

На сегодняшний день заявки на участие в предварительном голосовании единороссов уже подали 259 человек по региону. В Челябинске заявилось 212 кандидатов. Наибольшее число заявок поступило в Центральном (44 заявки), Калининском (45), Советском (39) и Металлургическом (38) районах Челябинска. Пока меньше желающих принять участие в предварительном голосовании в Ленинском (21 заявка) и Тракторозаводском (25 заявок) районах города.

В каждом из районов сформирован список модераторов, уже проводятся первые дебаты. Дебаты стартовали в Калининском районе Челябинска. «Они вызывают большой интерес у жителей, проходит живой диалог, модераторы грамотно организуют мероприятие. В ходе дебатов у избирателей формируется мнение об участниках ПГ», - подчеркнул лидер южноуральских единороссов.

Единороссы организовали учебу модераторов, практически в каждом районе они уже подготовлены к работе. При необходимости будет проведен дополнительный инструктаж. «Юрист курирует каждое местное отделение, мы не должны допустить нарушений или неточности в этой работе», - подчеркнул Владимир Мякуш.

Он заверил, что единороссы продолжат проведение агитационной работы, привлечение жителей региона к участию в предварительном голосованиии, "поскольку это залог победы на основных выборах".

Напомним, в рамках предварительного голосования в Челябинской области будет распределяться 487 мандатов. Праймериз пройдет по двум моделям. Первая модель используется в тех муниципальных образованиях, где количество избирателей свыше 10 тысяч человек, по ней будет распределено 211 мандатов. Вторая модель проводится в муниципальных образованиях с количеством избирателей менее 10 тысяч человек, здесь предусмотрено 276 мандатов. Единый день предварительного голосования по первой модели пройдет 26 мая.