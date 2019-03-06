В финал «Лидеров России» вышли еще двое южноуральских управленцев

Наблюдательный совет конкурса «Лидеры России» рассмотрел социальные проекты участников из листа ожидания. Челябинскую область на финал в Сочи поедут представлять еще два управленца.

Кроме изначально вышедшего в финал предпринимателя Евгения Калиберды, на последние испытания в Сочи по итогам задания «Сердце Лидера» поедут Виктор Гневашев («РЖД») и Вадим Спивак («ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»).

Вадим Спивак в рамках своего социального проекта организовывает для детей бесплатные тренировки по хоккею и турниры под названием «Вернем хоккей во дворы!» Виктор Гневашев реализовал проект «Помогать просто», целью которого является обучение воспитанников детских домов инструментам социального проектирования. Сейчас подростки под руководством Виктора уже занимаются собственным проектом «Искусство доброты»: они организовывают досуг одиноких пожилых людей из Челябинска. Предприниматель Евгений Калиберда основал проект «Панике нет!». Это курсы для горожан по оказанию первой помощи.

На рассмотрение наблюдательному совету был представлен шорт-лист из 40 проектов, набравших наибольшее количество баллов по оценкам экспертов. Они провели первичную оценку 1072 видеоотчетов. В числе критериев отбора – эффект, полученный от проекта, личный вклад участника, размер вовлеченной в реализацию команды, обоснование выбора проекта.

«По итогам заседания наблюдательного совета приглашения в финал получили представители 21 региона России: по 6 конкурсантов из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, по 5 участников из Приволжского и Центрального, 4 – из Сибирского, 3 – из Южного и по одному из Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов», – уточнил руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Все они получили статус финалиста. Таким образом, всего в финале конкурса, который состоится с 13 по 17марта в «Сириусе» (Сочи) примут участие 300 человек.