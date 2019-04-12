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Автор:
Инна Шемаева
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В представительстве Челябинской области при правительстве РФ еще одна отставка

Вслед за руководителем постоянного представительства Челябинской области при правительстве РоФ в Москве Александром Шепиловым в отставку уходит его заместитель Илья Нутельс.

Соответствующее постановление есть на сайте правительства Челябинской области. Его подписал исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Текслер.

«Освободить Нутельса Илью Александровича от замещаемой должности, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 17 апреля 2019 года по инициативе гражданского служащего», - говорится в сообщении.

Ранее в отставку Текслер отправил в отставку руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ в Москве Александра Шепилова.

Автор:
Инна Шемаева
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Теги: 
Алексей Текслер

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