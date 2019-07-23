Вершить кадровую революцию вместе с Алексеем Текслером мечтает вся России
Политика
Сегодня, 11:54

Более двух тысяч человек выразили желание поучаствовать в открытом кадровом проекте «Команда Челябинской области», инициированным главой региона Алексеем Текслером с целью отобрать перспективные кадры, которые в дальнейшем смогут претендовать на руководящие должности в органах власти.

Самые достойные кандидаты из числа талантливой молодежи и уже состоявшихся профессионалов будут включены в резерв управленческих кадров региона.

Давая старт проекту, Алексей Текслер отметил, что он призван стать кадровой революцией в регионе, вызванной потребностью обновления во всех сферах жизни общества. По словам руководителя региона, этот конкурс - для тех, кто осознает ответственность за будущее, верит в себя и в Челябинскую область.

Интересно, что заявки на участие поступают не только практически из всех муниципалитетов Южного Урала, но и из других субъектов Российской Федерации (из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской, Оренбургской, Владимировской, Ростовской, Кемеровской областей, ХМАО, Перми, Башкортостана, Волгограда, Тюмени, Белгорода, Норильска, Пензы) и даже соседнего Казахстана. Большинство анкет поступило от челябинцев. Высокую активность также проявили в Магнитогорске, Златоусте, Озерске, Копейске и Миассе Челябинской области.

Как сообщает управление пресс-службы и информации областного правительства, этап подачи заявок на участие в кадровом проекте продлится до 28-го июля. Не позднее первого августа всем заявившимся на электронную почту придут письма с результатами прохождения дистанционного этапа. Тех, кто успешно справится с заданиями, ждет второй - очный - тур.

Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте команда74.рф.

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