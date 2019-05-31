Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров отправлен в отставку

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров покидает занимаемый пост.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Но пока постановление губернатора об увольнении чиновника не размещено на официальном сайте.

У Руслана Гаттарова сегодня был последний рабочий день на посту вице-губернатора. В понедельник, 3 июня, он уже не выйдет на работу в правительство Челябинской области.

Руслан Гаттаров рассказал, что увольняется по собственному желанию и попросил врио губернатора Алексея Текслера принять его отставку. Глава региона удовлетворил его просьбу.

«Управленцы должны перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме. Часто люди скатываются в функционирование, а этого бы мне меньше всего хотелось», - пояснил свое решение об увольнении Руслан Гаттаров и поблагодарил врио губернатора за понимание.

По мнению Гаттарова, он смог быть полезным родной области, трудясь в течение пяти лет на посту вице-губернатора. «Мы выкладывались по максимуму, были и успехи, и неудачи. Но не ошибается только тот, кто не работает», - рассказывает вице-губернатор о работе своей и команды. Он поблагодарил членов своей команды, предпринимателей, общественников и экспертов, с которыми работал эти пять лет. «Я верю в Челябинскую область, в ее жителей, и уверен, что они будут процветать», - напоследок сказал Руслан Гаттаров.

Врио губернатора Алексей Тексле пожелал своему, теперь уже бывшему, подчиненному «успехов на новом поприще в будущем».

А на сайте министерства экономического развития области сегодна разместили итоги работы Руслана Гаттарова в фифрах и фактах.

Пока Руслан Гаттаров не озвучивает свои дальнейшие карьерные планы: «Пока я возьму небольшую паузу». По его словам, ему поступают различные предложения по трудоустройству, но он решил на данный момент уделить больше внимания своим близким. «Мне хочется наконец побыть с семьей, проанализировать полученный опыт и определиться с дальнейшим вектором профессионального развития», – сообщил он.

Справка:

Руслан Гаттров родился в селе Большой Куяш, Кунашакского района Челябинской области.

Окончил автотракторный факультет Южно-Уральского государственного университета, а затем аспирантуру ЮурГУ.

Четыре года работал доцентом кафедры «Теории и методики физической культуры и спорта» в родном вузе, затем шесть лет директором физкультурно-спортивного клуба при институте.

В 2005 году Руслан Гаттаров возглавил региональный штаб «Молодой гвардии Единой России». В декабре этого же года был избран депутатом Законодательного собрания региона. В июне 2008 года избран председателем МГЕР. В ноябре 2008 года вошел в состав Генерального совета партии «Единая Россия». В апреле 2010 года стал членом Центрального избирательного штаба при президиуме генерального совета партии.

В 2010 году назначен представителем от администрации Челябинской области в Совете Федерации ФС РФ. Был членом комитетов по образованию и науке, а также по информационной политике. Затем стал заместителем председателя комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.

В феврале 2014 года был назначен вице-губернатором Челябинской области. Соответствующее решение принял врио губернатора Борис Дубровский через месяц после своего назначения на пост главы региона.

Руслан Гаттаров кандидат биологических наук. Он защитил диссертацию по теме: "Изменение гемодинамики и метаболических показателей системы крови студентов под влиянием занятий физическими упражнениями с оздоровительной направленностью".