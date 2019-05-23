Владимир Путин вручил Виктору Рашникову орден Александра Невского

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23-го мая, в Екатерининском зале Кремля вручил орден Александра Невского председателю Совета директоров ММК Виктору Рашникову.

Почетной государственной наградой южноуральский металлург награжден «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорилось в указе, подписанном главой государства 13 ноября 2018 года, - спустя ровно месяц после того, как Виктор Рашников отметил 70-летний юбилей.

«Я благодарю за столь высокую оценку нашей работы. Понимаю и воспринимаю, что это, прежде всего, высокая оценка трудовых успехов нашего коллектива. Магнитогорский металлургический комбинат и впредь будет укреплять свои позиции в России. Также мы и дальше будем достойно представлять страну на внешнем металлургическом рынке. Спасибо за поддержку и развитие», - сказал Виктор Рашников после награждения.

Как сообщает kremlin.ru, Владимир Путин сегодня вручил ордена, медали и нагрудные знаки к почетным званиям выдающимся гражданам России, а также ряду иностранных граждан. В общей сложности были отмечены более 30-ти представителей различных сфер: летчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства.

Виктор Рашников - уроженец Челябинской области, потомственный металлург, отдавший ММК более полувека. Свою трудовую деятельность глава ММК начал на комбинате в 1967-м году - слесарем цеха ремонта металлургического оборудования №2. Затем трудился оператором, бригадиром, мастером, начальником смены, начальником цеха, начальником управления по производству и поставкам продукции.

В 1991-м году Виктор Рашников был назначен главным инженером и первым заместителем генерального директора. В 1997-м году возглавил ММК в качестве генерального директора. В апреле 2005-го года стал председателем совета директоров ММК. С 2006-го является президентом ООО «Управляющая компания ММК». Также Виктор Рашников руководит Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области и хоккейным клубом «Металлург».