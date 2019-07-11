Зарегистрирован первый кандидат на должность губернатора Челябинской области

Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала первого кандидата на должность губернатора региона. Им стал глава региона Алексей Текслер.

Соответствующее решение было принято сегодня, 11 июля, на очередном заседании облизбиркома.

Напомним, Алексей Текслер первым подал документы (5 июня) в облизбирком на участие в выборах губернатора. Первым (30 июня) озвучил свою сенаторскую тройку. И первым лично подал все необходимые документы в облизбирком (2 июля).

Алексей Текслер идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Для регистрации он собрал 13 тысяч 169 подписей избирателей и 266 подписей депутатов (из них от 62 до 65 подписей депутатов из 33 муниципальных районов и городских округов).

«Официальный статус зарегистрированного кандидата Алексей Текслер получил 11 июля 2019 года в 14 часов 43 минуты, - четко обозначил дату и время регистрации председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас. - Соответствующее удостоверение было вручено кандидату лично».

Напомним, из 14 заявившихся претендентов на пост губернатора все необходимые документы и подписи предоставили восемь человек. Это глава региона Алексей Текслер, депутат Гордумы Константин Нациевский (от КПРФ), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), лидер челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков, экс-омбудсмен Алексей Севастьянов, Сергей Смышляев (Родина), военный пенсионер Виктор Перов, предприниматель Андрей Аюпов.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Вопрос о регистрации других кандидатов будет решаться на заседании избирательной комиссии Челябинской области 13 июля 2019 года в 10 часов, уточнили в облизбиркоме. Они представили свои документы 4 июля. Комиссии дается 10 дней (с момента подачи) на проверку всех представленных документов. По результатам либо кандидата регистрируют, либо дают ему мотивированный отказ.