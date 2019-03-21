Жители Розы выступают против объединения с Коркино и Первомайским

Жители Розинского городского поселения (Челябинская область) выступают против преобразования Коркинского муниципального района в Коркинский городской округ путем слияния Коркино, Розы и Первомайского. За поддержкой они обратились к депутату Госдумы РФ Анатолию Литовченко.

Об этом парламентарий написал на своей странице в фейсбуке.

Напомним, инициатором объединения Коркино, Розы и поселка Первомайский в один городской округ выступает глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина.

Коркинский муниципальный район был образован в 2005 году. В его состав вошли Коркино, Дубровка, поселки Первомайский и Роза. На сегодня действуют 4 администрации: одна районная и три городских поселения (Коркинского, Розинского и Первомайского).

Как отмечает Анатолий Литовченко, к нему от имени жителей поселка Роза обратилась воспитатель детского сада Оксана Сырцева, вступившая в заочную полемику с Лощининой. Жительница Розы высказывает ряд доводов о возможных негативных последствиях административной реформы.

«Главный минус реформы, по мнению Оксаны Сырцевой, в том, что формат городского округа практически блокирует развитие поселков, так как они не попадают во многие программы, где главным критерием служит численность населения до 50 тысяч человек. Речь о таких программах, как обеспечение больниц врачами, ремонт Домов культуры», - поясняет Анатолий Литовченко.

По словам депутата, жители Розы, в частности, опасаются, что у их врачей заберут действующие на сегодня льготы, предусмотренные для сельских поселений («подъемные» в размере одного миллиона рублей). И тогда лечить в поселке будет некому.

Как отмечает Оксана Сырцева, сегодня в поселке дороги и освещение лучше, чем в Коркино. Коркинцы могут и не согласиться с этим мнением, хотя в городе действительно дороги даже в центре оставляют желать лучшего. А после объединения Роза станет обычной городской окраиной «со всеми прелестями» этого статуса. Деньги на благоустройство будут выделяться по остаточному принципу – сначала в центр, потом остальным.

Кроме того, по мнению жительницы, объединение населенных пунктов приведет к утрате оперативности при решении различных административных вопросов. Сейчас в поселке есть свой глава и депутаты, к которым можно оперативно обратиться. Ликвидация местной власти отбросит розинцев в конец очереди на прием к чиновникам (в том числе и за получением различных справок), считает Оксана.

«Оксана Сырцева просит, чтобы я как депутат Госдумы взял на контроль развитие ситуации», - отмечает Литовченко.

У Наталья Лощининой свой взгляд на административную реформу, которую она намерена реализовать в районе уже в ближайшее время. «Ставлю задачу к 2020 году стать Коркинским городским округом», - заявляла она на одной из встреч. Глава утверждает, что к ней обращается много жителей с просьбой провести объединение и уже наконец-то «ликвидировать дармоедов» - администрации Коркинского, Розинского и Первомайского городских поселений.

Глава отмечала, что часть работников продолжит выполнять свои функции, но уже в качестве сотрудников территориальных управлений.

Лощинина обещала, что в обязательном порядке будет проведен социологический опрос, чтобы выяснить мнение жителей по этому вопросу.