Адвокат Николая Сандакова обжаловал арест своего подзащитного

Адвокат бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова направил апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении его подзащитного при вынесении приговора.

Напомним, 5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска признал Николая Сандакова виновным в мошенничестве и получении взятки в виде незаконной охраны его дома. Суд приговорил экс-чиновника к 5 годам шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 миллионов рублей. Мера пресечения Сандакову была изменена с залога на заключение под стражу, он был взят под стражу в зале суда.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат Сергей Колосовский, защита может в течение трех дней обжаловать решение суда по мере пресечения и в течение 10 дней – на сам приговор.

Адвокат в минувшее воскресенье направил в суд апелляционную жалобу на меру пресечения. Защиту устроило бы освобождение Николая Сандакова под залог в размере 10 миллионов рублей. По мнению адвоката, до вступления в законную силу решения суда их подзащитный мог бы находиться на свободе. Он не предпримет попыток скрыться, как не делал этого и до вынесения приговора.

Кроме того, в ближайшее время Сергей Колосовский намерен направить в суд апелляционную жалобу на вынесенный судом приговор. Адвокат и его подзащитный настаивают на вынесение оправдательного приговора.

Как уже сообщало агентство, первый раз Сандаков был задержан 25 марта 2015 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В октябре 2015 года следователи переквалифицировали обвинение со «взятки» на «мошенничество. Сандаков также обвинялся в подстрекательстве, но был освобожден судом от наказания по этой статье в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Суд по первому уголовному делу стартовал в марте 2016 года, но был прерван. Материалы дела вернули на доработку в прокуратуру, а бывшего вице-губернатора 24 марта 2016 года выпустили из СИЗО под залог в 10 миллионов рублей.

Через неделю – 31 марта 2016 года – Сандаков был вновь задержан. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки от директора ЧОП «Питон» Калугина. В апреле суд избрал в отношении Сандакова меру пресечения в виде домашнего ареста. В общей сложности он провел год в СИЗО и год под домашним арестом.

С учетом содержания в СИЗО и под домашним арестом Николаю Сандакову предстоит провести в колонии только три с половиной года. Но уже по истечении 2/3 срока наказания он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.