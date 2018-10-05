Суд отправил Николая Сандакова в колонию строгого режима

Экс-вице губернатор Челябинской области Николай Сандаков приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Защита будет обжаловать приговор.

Приговор, на оглашение которого ушло два дня, Николаю Сандакову сегодня, пятого октября, вынес Советский районный суд. Сандаков обвинялся в мошенничестве, подстрекательстве, взломе электронной почты и получении взятки.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 14 миллионов рублей.

«Суд назначил Сандакову наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан будет выплатить штраф в размере десяти миллионов рублей», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Советском суде Челябинска.

С учетом содержания в СИЗО и под домашним арестом Николаю Сандакову предстоит провести за решеткой только три с половиной года.

Известно, что сторона защиты намерена обжаловать приговор.

«Поскольку Николай Сандаков не виновен, то мы считаем, что приговор несправедливый. Мы будем его обжаловать», - сказал агентству «Урал-пресс-информ» адвокат Николая Сандакова Сергей Колосовский.

Как уже сообщало агентство, Сандаков был задержан 25 марта 2015 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В октябре этого же года следователи переквалифицировали обвинение со «взятки» на "мошенничество". Сандаков также обвинялся в подстрекательстве. Согласно обвинительному заключению, используя свое служебное положение первого помощника губернатора Челябинской области, он похитил 1,5 миллиона рублей.

Суд по первому уголовному делу стартовал в марте 2016 года, но был прерван. Материалы дела вернули на доработку в прокуратуру, а бывшего вице-губернатора 24 марта 2016 года выпустили из СИЗО под залог в 10 миллионов рублей.

Через неделю – 31 марта 2016 года – Сандаков был вновь задержан. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки от директора ЧОП «Питон» Калугина. В апреле суд избрал в отношении Сандакова меру пресечения в виде домашнего ареста.