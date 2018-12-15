Аудиторы нашли массу серьезных нарушений в мэрии Миасса

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проведенной проверки выявили серьезный спектр нарушений в ходе проведенной повторной проверки в Миасском городском округе. Результаты направлены в правоохранительные органы. Возможны новые уголовные дела.

Проверка проводилась с 3 сентября по 5 октября 2018 года. Напомним, предыдущая проверка проводилась в сентябре 2017 года. Тогда КСП выявила ряд системных нарушений, в том числе по доходной и расходной части бюджета, по аренде земельных участков и муниципального имущества, получению арендной платы. Губернатор Борис Дубровский потребовал от главы Геннадия Васькова сделать выводы. Но мэр совету не внял и злоупотребления продолжились. В мае 2018 года глава досрочно ушел в отставку и вскоре был арестован. Ему предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и покушении на взятку. На сегодня он находится в СИЗО.

В этот раз аудиторы вновь проверяли эффективность использования муниципального имущества, расходование бюджетных средств и вдобавок деятельность муниципальных предприятий и земельные вопросы. Ревизоры не только выявили неустраненные с прошлой проверки нарушения, но и вновь допущенные.

Аудиторы выявили процедурные нарушения требований законодательства о контрактной системе, некорректные обоснования закупок, недостатки в нормативном регулировании закупочного процесса в округе на общую сумму более 11,6 миллиона рублей.

Кроме того, установлены случаи предоставления в аренду земельных участков без проведения торгов, факты продажи нежилых зданий без отчуждения земельных участков, в границах которых они расположены, занижение рыночной стоимости (в 10 раз) при реализации нежилых зданий с участком. Выявлены факты недоначисления арендной платы и недополучения дохода за использование участков.

Выявлено также, что администрация Миасского городского округа предоставила в аренду 12 участков для организации рыбного хозяйства и разведения рыбы 12 земельных участков, из которых 7 участков впоследствии продала. При этом мэрия не обладала полномочиями на совершении этих действий, так как участки находятся в федеральной собственности.

Девять предоставленных арендаторам участков не используются по целевому назначению, из них на четырех мэрией незаконно был изменен вид разрешенного использования.

Найдены нарушения и в работе муниципальных унитарных предприятий. Бывший глава округа Геннадий Васьков согласовал предоставление займа в размере 1,15 миллиона рублей депутату Миасса, сотруднику МУП «Городское хозяйство». Выявлены и расходы сомнительного характера. При этом на предприятии более двух лет обязательства превышают стоимость чистых активов в 2 раза или на 178 миллионов рублей, а решение о ликвидации не принимается.

В МУП «Городская управляющая компания» обнаружен коррупциогенный фактор при выводе из оборота неучтенного и незарегистрированного имущества. По постановлению главы 178 единиц неотделимых улучшений в объекты электросетевого хозяйства (кабельные линии, воздушные линии и трансформаторные подстанции) объединены в комплекс, состоящих из 3 инвентарных единиц.

В МУП «Управление пассажирских перевозок» обнаружены признаки преднамеренного банкротства. Мэрия целенаправленно заключала убыточные муниципальные контракты. Предприятие получило в 2017 году убытки в размере почти 7 миллионов рублей. В 2018 году только за первые полгода уже восемь миллионов рублей.

Все материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Исправлять все допущенные при прижнем главе и выявленные аудиторами нарушения придется недавно избранному мэру Григорию Тонких.