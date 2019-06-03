Бешенство пришло еще в два населенных пункта Челябинской области

В Челябинской области - новые случаи бешенства. 27-го мая зараженное животное появилось в поселке Дружный Кунашакского района. Больная лиса пришла в огороженный двор, где и умерла. Спустя три дня, 30-го мая, другая бешеная лисица была обнаружена в поселке Кисегачинский Сосновского района. В обоих случаях дикие животные никому не навредили.

В Кунашакском районе труп рыжей гостьи хозяйка дома обнаружила вечером, вернувшись с работы. Так как женщина не держит никаких животных, случившегося она не испугалась и позвонила в ветстанцию лишь на следующий день. «Специалисты озерской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных забрали труп лисицы. Проведенное исследование подтвердило, что лиса была бешеной», - рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

«Распоряжение регионального правительства об установлении в двух вышеназванных населенных пунктах карантина по бешенству в настоящее время находится на согласовании», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области Ольга Грачкова.

По данным регионального Россельхознадзора, всего с начала этого года на Южном Урале было выявлено два десятка случаев бешенства животных - в 17-ти неблагополучных пунктах. В основном носителями смертельно опасного вируса оказывались собаки, лисы, енотовидные собаки.

«Для того чтобы у лесных жителей вырабатывался иммунитет, мы закупаем для диких плотоядных животных вакцину против бешенства и вместе со съедобными приманками разбрасываем ее в местах обитания зверей на территории области. В апреле-мае это было двести тысяч доз вакцины. Столько же доз приобретем и разбросаем вместе с пищей в октябре-ноябре 2019-го года, перед наступлением зимы», - отметила Ольга Грачкова.

По ее словам, такие профилактические меры достаточно эффективны. Тем не менее, в этом году - по сравнению с прошлым годом - произошел пусть и незначительный, но все-таки рост числа выявленных случаев бешенства среди животных. В связи с этим управление Россельхознадзора по Челябинской области напоминает южноуральцам об осторожности: в случае обнаружения во дворе трупа дикого животного (лисицы, енота, неизвестной собаки или кошки) к нему ни в коем случае нельзя прикасаться, даже в перчатках. Нельзя пытаться самостоятельно избавиться от трупа. Необходимо обратиться в ближайшую ветстанцию, которая заберет мертвое животное для исследования.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 17-го мая этого года в Челябинской области от бешенства умер укушенный зараженной лисой молодой бык, которого хищница укусила во время схватки с дворовым псом 23-го апреля. Лисицу хозяйская собака загрызла насмерть.