Более пяти тысяч литров «паленого» алкоголя не дошло до челябинцев

Челябинские полицейские изъяли порядка пяти тысяч литров алкогольной контрафактной продукции на общую сумму порядка трех миллионов рублей.

В Челябинске завершилась оперативно-профилактическая операция по выявлению и пресечению преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сотрудники полиции выявили 17 преступлений.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Также полицейскими выявлено около 60 административных правонарушений в сфере незаконного оборота спирта и алкогольной продукции.

Если вам известно о незаконном производстве и продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, то стражи порядка просят об этих фактах сообщать в дежурную часть по телефону 02 или в районные отделения полиции. Также сообщить о подобных фактах можно в управление Роспотребнадзора и прокуратуру.

Конфиденциальность гарантируется. Заявления принимаются круглосуточно.