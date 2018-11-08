Бывший сержант ППС Челябинска Любовь Герасимова обвинила своего экс-начальника в домогательствах

Полицейские Челябинской области проводят проверку информации о том, что бывшую сотрудницу патрульно-постовой службы областного центра Любовь Герасимову домогался старший по званию. Мать четверых детей отказалась принимать знаки внимания, уволилась из органов и теперь хочет наказать обидчика.

Попасть на службу в полицию Любовь Герасимова мечтала с детства, но ей удалось это сделать только в возрасте 32-х лет - в 2005 году. Взяли ее в роту ППС.

«Я всегда мечтала служить в полиции. Но для этого мне нужно было полгода проучиться в школе милиции, так тогда она называлась. Денежное довольствие составляло всего две тысячи рублей. А я одна воспитывала маленького ребенка. Как только материальное положение у меня стало нормальным, я поступила на службу», - вспоминает Любовь Герасимова.

Но сделать карьеру ей так и не удалось. Нагрудный знак сотрудника патрульно-постовой службы сержанту Герасимовой пришлось сдать в 2017 году. По ее словам, с любимой работой ее вынудили расстаться. Причиной стало то, что она отказалась принимать знаки внимания от своего начальника. Якобы из-за домогательства старшего по званию пришлось написать рапорт об увольнении.

«Он сначала меня просто звал к себе в кабинет попить чай, угощал конфетами. А вы же понимаете, что для человека в погонах то, что говорит начальник, – это приказ, его не обсуждают. Затем он как-то застегнул мне пуговицу на форме и сказал, что я могу ему расстегивать пуговицы не в его кабинете, а другом месте. Я дала ему отпор», - рассказывает Любовь Герасимова.

По словам Любови Герасимовой, после этого ее служба превратилась в ад. Ее стали отправлять в усиленные наряды и стали постоянно придираться. Она постоянно находилась в стрессовой ситуации и стала срываться на детях. Все закончилось рапортом об увольнении. Сейчас бывшая сотрудница ППС Челябинска нигде не работает и живет на пособие. В борьбе за свою правду готова идти до конца. Как уверяет экс-сотрудник полиции, обнародовать эту историю ее подтолкнул секс-скандал в Уфе. Напомним, в конце октября в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был и ее начальник, в служебном кабинете ее изнасиловали. На время расследования подозреваемых отправили в СИЗО. Кстати, выяснилось, что в момент инцидента дознаватель была в состоянии сильного алкогольного опьянения и сейчас не может вспомнить подробности случившегося. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах Башкирии.

Все ли так однозначно в челябинской истории? Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» один из бывших коллег экс-сотрудницы патрульно-постовой службы, отношения в коллективе у Герасимовой не сложились. Она отлынивала от работы, прикрываясь детьми.

«У нее четверо детей. Все от разных мужей. Ими она и прикрывалась. У нее был сокращенный рабочий день. Работала она только днем. В «усиление» не ходила. Отказывалась получать табельное оружие, говоря, что ей неудобно с ним ходить. Кроме того, Герасимова постоянно «качала права». И постоянно была на больничных. Она заявляет о том, что ей старший по званию застегивал пуговицы на форме. Но на форме сотрудника ППС нет пуговиц. Там молния», - на условиях анонимности рассказал собеседник агентства.

Как стало известно корреспонденту «Урал-пресс-информ» из собственных достоверных источников в правоохранительных органах, из 365 дней в году Любовь Герасимова была на службе только порядка 80. А рапорт об увольнении она написала с формулировкой «в связи с переменой места жительства».

Региональный главк начал проверку по данным, изложенным экс-сотрудником ППС.

«По данной информации руководством регионального полицейского главка проводится служебная проверка», - сообщил начальник отделения по взаимодействию со средствами массовой информации регионального полицейского главка Григорий Макеев.

Начнутся ли чистки в полицейских рядах Челябинска и имели ли место сексуальные домогательства, станет известно по результатам служебной проверки.

P.S. Сложно не назвать все происходящее в Челябинске «синдромом Харви Вайнштейна и сенатора Слуцкого». Напомним, в октябре 2017 одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда уволили из компании «The Weinstein Company» после того, как «The New York Times» опубликовала интервью актрисы Эшли Джадд, в котором та рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Позднее о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна также рассказали Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и десятки других актрис. В общей сложности более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях.

В конце февраля 2018 года несколько журналисток подняли тему сексуальных домогательств со стороны председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Сначала две журналистки из парламентского пула рассказали о домогательствах депутата. Позже о приставаниях Слуцкого сообщили ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы BBC» Фарида Рустамова.

А не получится ли так, что вирус «Синдрома Ванштейна и сенатора Слуцкого» передастся другим сотрудникам правоохранительных органов Челябинской области? И стражи правопорядка в юбках начнут массово обвинять своих коллег в сексуальных домогательствах? Даже, если это был простой дружеский хлопок по плечу. Вопрос – риторический.