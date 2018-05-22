Бывшую чиновницу из Чесмы отдали под суд за халатность

Бывшую чиновницу из Чесмы (Челябинская область) отдали под суд за халатность. Светлана Стельмах подписала акты приемки непригодных для жилья домов, в которых должны были проживать дети-сироты.

Прокурор Чесменского района Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника районного управления экономики, недвижимости и предпринимательства администрации Чесменского муниципального района, обвиняемой по статье «Халатность».

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной на основании сведений, полученных из средств массовой информации о нарушениях законодательства в сфере обеспечения жильем детей-сирот. В рамках прокурорской проверки в ходе осмотра жилых домов выявлены многочисленные недостатки, препятствующие проживанию: трещины конструкций, проседание фундамента, следы плесени, гнили, поражения древесины насекомыми и прочие.

«По версии следствия обвиняемая, в период 2015-2016 годов, являясь ответственной за приемку жилых помещений в селе Чесма, приобретенных администрацией района в рамках заключенных муниципальных контрактов для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не убедившись в качестве жилых помещений, без фактического осмотра подписала акты, свидетельствующие о соответствии условиям муниципального контракта 40 жилых помещений», - сообщили в прокуратуре региона.

Согласно заключению эксперта при строительстве допущено множество нарушений технических норм, что делает дома непригодными для проживания.

Уголовное дело направлено в Чесменский районный суд для рассмотрения по существу.