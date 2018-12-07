ЧелябГЭТ заплатил за падение престарелой пассажирки

ООО «Челябинский городской электрический транспорт» заплатил 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда 86-летней пассажирке. Водитель общественного транспорта резко затормозил, и престарелая женщина не удержалась на ногах, получив травму.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева, пенсионерка упала 24 декабря прошлого года. В результате у нее был диагностирован перелом лучевой кости (по заключению эксперта, здоровью пожилой челябинки был нанесен вред средней тяжести).

Ответчик - ООО «ЧелябГЭТ» - исковые требования истицы не признал, посчитав заявленную сумму компенсации морального вреда в размере 70 тысяч рублей чрезмерно завышенной.

Вместе с тем престарелая жительница Челябинска лечилась более двух месяцев, в результате полученной травмы у нее обострился ряд заболеваний. Суд встал на сторону пассажирки.