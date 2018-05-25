Челябинца, который убил собутыльника и поджег квартиру, нашли благодаря записям камеры видеонаблюдения. Он оказался причастен к еще одному убийству.

Сегодня, 25 мая, Челябинским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении Ивана Дронова, обвиняемого в двойном убийстве.

Первое преступление было совершено 12 апреля 2016 года. Иван Дронов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил ранее незнакомого 43-летнего жителя Челябинска. Из внезапно возникших личных неприязненных отношений Дронов решил совершить убийство.

В подъезде одного из домов в Ленинском районе Челябинска он нанес ему множество ударов руками по голове и телу, после чего неустановленным острым предметом нанес удары в шею и по телу. От сочетанной травмы, сопровождавшейся наружным и внутренним кровотечением, мужчина скончался на месте.

Второе убийство было совершено 12 января 2017 году. Обвиняемый распивал спиртное с местным жителем в одной из квартир в областном центре. В ходе ссоры он нанес ему множественные удары по телу руками, ногами, а также ножом. Его смерть наступила на месте происшествия от слепых, проникающих колото-резаных ранений грудной клетки. С целью скрыть убийство, Дронов совершил поджог квартиры. Вследствие поджога потерпевшему причинен значительный ущерб на сумму 197 565 рублей.

«В ходе предварительного следствия дело по первому убийству изначально было приостановлено ввиду того, что виновное лицо не было установлено. Лишь в 2017 году, после второго убийства, был задержан Иван Дронов, который был запечатлен с потерпевшим на видеозаписи с камеры видеонаблюдения в день убийства. Характер убийств в целом был схож, оба потерпевших относились к категории социально неблагополучных граждан, злоупотребляющих спиртными напитками. После задержания Дроновым были написаны чистосердечные признания по обстоятельствам убийств, даны признательные показания в ходе первоначальных допросов на предварительном следствии, в ходе проверок его показаний на месте. При этом, в последующем, в ходе допросов Дронов отрицал свою причастность к совершению преступлений, ссылаясь на самооговор вследствие оказанного на него физического насилия и психологического давления со стороны сотрудников полиции», - рассказала старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области Милена Милых.

Действия Дронова квалифицированы органом следствия по статьям «Убийство» и «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога».

Суд приговорил Ивана Дронова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.